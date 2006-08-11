تعويق انتخابات مفيد است/ برگزاري انتخابات همزمان نياز به برنامه ريزي جامع دارد

سيدرضا اكرمي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به اينكه دولت با همزماني انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي شهر مخالف بود، گفت: مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را تصويب كرد و به نظر مي رسد كاري كه مورد قبول دولت نباشد، اجراي آن با مشكل مواجه مي شود.

وي افزود: همزماني و به تعويق افتادن انتخابات از نظر انديشه و عمل، نيازمند بحث هاي متعدد و فراواني است.

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: حال كه مجلس اين همزماني را تصويب كرده، دولت هم بايد خود را براي اين اقدام آماده كند، لذا اين كار نيازمند زمان، برنامه و بودجه است و بايد به دولت حق داد تا امكانات لازم براي برگزاري انتخابات آتي را فراهم آورد.

اكرمي خاطر نشان كرد: پس از انقلاب اسلامي ما با مسائل حادي مواجه بوده ايم كه همگي را به نحوي شايسته پشت سر گذاشته ايم و اميدواريم اين بار هم، انتخابات آتي با درايت مسئولين كشور به نحوي مطلوب برگزار شود.