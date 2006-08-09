اتفاقات غير منتظره اي كه زنگ خطر را به صدا در آورد/ نياز به برنامه ريزي براي آينده اي بهتر

به گزارش خبرنگار مهر صبح روز يكشنبه اين هفته اولين دوره مسابقات قايقراني در رشته دراگون بوت در كشور در بخش بانوان به صورت رسمي برگزار شد . نخستين روز اين مسابقات در بخش بانوان و با حضور 11 تيم پي گيري شد.

مراسم افتتاحيه اين مسابقات رسمي با حضور محمد باقر قاليباف شهردار تهران به همراه سردار آجرلو رئيس باشگاه شهر سالم، دنيا مالي رئيس فدراسيون، جهانگيري رئيس كميته دراگون بوت به همراه ديگر مسئولين اين رشته در محل درياچه آزادي تهران برگزار شد.

معرفي دراگون بوت در استارت اوليه



دراين مسابقه ديدني و مهيج يازده تيم از سراسر كشور در فضاي باز و با حضور بسياري از علاقه مندان مسابقه خودرا شروع كردند. اين قايقها بسيار جذاب و ديدني هستند از جلو شكل قايق باريك است و در مجموع قايقي كشيده است كه در آن 22 ورزشكار قرار مي گيرند كه همگي پارو دارند. البته دو نفرهم با عنوان طبل زن و سكاندارتيم را همراهي مي كند. مسابقه بدين شكل است كه با زدن طبل و راهنمايي سكاندار همه قايقرانان به طور همزمان پارو مي زنند. در مسابقات بانوان همه تيمها به شكل متحد الشكل حضور داشتند.

آغاز با خاطره اي نسبتا تلخ



اولين مسابقه اين رشته را دو تيم تهران و لرستان شروع كردند اين دو تيم فاصله بسيار نزديكي به هم داشتند و درست در فاصله كمي تا خط پايان تيم لرستان كه درحال برنده شدن اولين مسابقه كشوري خود بود براي ابرازخوشحالي پاروها را رها كرد و با يك حركت اشتباه از طرف سكاندار و عدم تعادل قايق تمام سرنشينان به همراه چپه شدن قايق در آب فرو رفتند. در ابتدا هيچ كس اين مسئله را جدي نگرفت و دليل آن هم اين بود كه در قايقراني عدم تعادل روي آب يا افتادن قايقران در آب بسيار عادي است اما چند لحظه بعد ! متاسفانه هر چند به گفته ورزشكاران تيم لرستان همگي شنا بلد بودند ولي شنايي را كه بتوانند درشرايط قايقراني در يك آب سرد عميق و بعد از پارو زدن بزنند بلد نبودند .

ورزشكاراني كه از اين اتفاق ترسيده بودند نمي توانستند خود را روي آب نگه دارند وهمين موضوع باعث شد تا تمام غريق نجاتها و حتي برخي از ازاعضا تيم ملي قايقراني كه در درياچه حضور داشتند براي كمك به اين تيم به آب بزنند. خوشبختانه اتفاق بدي رخ نداد اما اين موضوع زنگ خطري بود براي فدراسيون قايقراني تا از اين پس تستهاي قايقراني را در استانها به صورت جدي تري به اجرا در بياورد .

البته در بخش مسابقات مردان هم كه با حضور 11 تيم در روز سه شنبه برگزار شد اين اتفاق يعني واژگون شدن قايق براي شش تيم رخ داد . در اين مسابقه فدراسيون تدابيربيشتري را به كار گرفته بود. تعداد غريق نجاتها بيشتر شده بودو در جايگاههاي مناسبي مستقر شده بودند. مسئولين در هنگام رخ دادن اين اتفاق از دخالت افرادي غير از غريق نجاتها در آب جلوگيري كردند. درضمن در كنار برگزاري مسابقات شاهد حضور 2 آمبولانس به همراه دو كادر پزشكي بوديم.

نتايج مسابقات



در نهايت در رشته بانوان در 1000 متر تيم تهران اول شد تيم گيلان و اصفهان هم دوم و سوم شدند. در رشته 500 متر هم بعد از تيم تهران تيم خراسان شمالي و گيلان به ترتيب عنوان دوم و سوم را بدست آوردند. درماده 250 متر بازهم تهران بر سكوي اول ايستاد تيم توابع تهران و بوشهر بر سكوي دوم و سوم ايستادند.

در بخش مردان هم درهر سه رشته 1000 متر ، 500 متر و 250 متر تيم بندر انزلي اول شد تيم مازندران دوم و يتم تهران عنوان سوم را بدست آورده است .