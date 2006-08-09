تورم در آمريكا افزايش خواهد يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، كميته بازار آزاد فدرال آمريكا روز گذشته تصميم گرفت نرخ بهره را افزايش ندهد و در 5.25 درصد تثبيت كند.

بانك مركزي آمريكا به منظور جلوگيري از افزايش تورم در اين كشور در نتيجه رشد قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي، از ژوئن 2004 تاكنون طي 17 بار متوالي نرخ بهره را افزايش داده بود كه اين امر موجب بروز مشكلات اقتصادي همچون تشديد كسري تجاري آمريكا شده بود.

افزايش‌هاي متوالي نرخ بهره كه عموما به منظور كنترل تورم صورت مي‌گرفت،‌ همچنين موجب شد رشد اقتصادي آمريكا از سطح بالاي خود در آغاز سال‌جاري ميلادي با سقوطي آشكار روبرو شود و بخش مسكن نيز دچار ركود شود.

با اعلام تصميم بانك مركزي آمريكا در عدم افزايش نرخ بهره، كارشناسان اقتصادي نسبت به آغاز فشارهاي تورمي در اين كشور هشدار دادند و اعلام كردند كه انتظارات تورمي ناشي از افزايش هزينه‌ انرژي در دو سال گذشته به تدريج طي ماه‌هاي آينده خود را نشان خواهد داد.

كميته بازار آزاد فدرال نيز در بيانيه خود به تهديد رشد تورم در اثر عدم افزايش نرخ بهره اذعان كرده است، اما تصريح نموده كه ادامه افزايش نرخ بهره براي اقتصاد آمريكا، زيان‌بار خواهد بود.

بسياري از اقتصاددان‌ها معتقدند "بن برنانك" رئيس بانك مركزي آمريكا به علت كاهش شديد رشد اقتصادي اين كشور تصميم به عدم افزايش نرخ بهره طي ماه‌هاي آينده نيز خواهد گرفت.