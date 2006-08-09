جذب جوانان به مساجد نيازمند توجه ويژه است

حجت الاسلام مرتضوي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان چهار محال و بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه مساجد فعلي چندان موفق نبوده اند، گفت: در گذشته مساجد نقش پر رنگ و با اهميتي را در سراسر كشور ايفا مي كردند كه امروزه كاركرد مساجد نسبت به گذشته كمتر شده است.

وي با بيان اينكه بايد مساجد امروز را به مساجد زمان نبي اكرم(ص) نزديك كرد، افزود: عدم توجه متوليان مساجد، نبود هيئت امناي مسئول و به روز منجر به كمرنگ شدن نقش و كاركرد مساجد شده است.

حجت الاسلام مرتضوي در ادامه ياد آور شد: در گذشته مسائلي چون سياست، تفسير، اعزام نيروهاي نظامي به منظور خنثي سازي نقشه هاي دشمنان، هدايت مسيحيت به اسلام و به طور كلي همه امور و مسائل مسلمانان در مساجد انجام مي شد كه بايد اين كاركردهاي مفيد و سازنده را در مساجد مجددا ايفا كرد.

وي تصريح كرد: امروزه بايد در همه امور نقش اصلي را به مساجد دهند، چرا كه يك مسجد با دارا بودن يك روحاني قدر و آشنا به مسائل روز وهيئت امناي فعال منجر به جذب جوانان به مساجد مي شود.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان چهار محال و بختياري گفت: از سوي ديگر بايد براي مسئولان مساجد و خادمان اين مكان مقدس امتيازاتي قائل شد و با بيمه كردن و ديگر امور به آنها فرصتي براي احياي نقش مساجد را داد و در واقع با تحولاتي كه در امور مختلف مساجد ايجاد مي شود، آنها به ارائه نقش مؤثر خود اقدام كنند.

وي افزود: شكل ظاهري، تهويه مساجد، قرائت خانه، مجهز به تكنولوژي روز چون اينترنت و كامپيوتر، كتابخانه و حتي مهد كودك و ورزشگاه عاملي براي جذب جوانان به مساجد خواهد شد.