تصويب قانوني براي پيشگيري و مقابله با فساد ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي پيرامون "لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد " خاطرنشان ساخت: قانونگذاري در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد ضرورت دارد زيرا تاكنون در امر پيشگيري و مقابله با فساد در ايران قانوني به تصويب نرسيده است و خلاء قانوني در اين زمينه احساس مي شود و از طرفي نيز اخيرا بحث مبارزه با فساد در ايران و حتي در سطح بين المللي در اولويت بيشتر برنامه ها قرار گرفته است و به همين دليل قانونگذاري در اين زمينه ضرورت دارد.

مركز پژوهش ها سپس در تشريح نكات قوت اين لايحه متذكر شد كه توجه به ايجاد ستادي واحد و "كارگروهي" براي پيشگيري و مقابله با فساد ، بيان وظايف و مسئوليت هاي سنجيده و هدفمند براي ستاد مبارزه با فساد از جمله در زمينه سياستگذاري ، هماهنگي و اجرائي و توجه به امر آموزش و اطلاع رساني عمومي در امر پيشگيري و مقابله با فساد ازجمله مهمترين نقاط قوت اين لايحه به شمار مي روند.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها همچنين از عدم ارائه تعريف دقيقي پيرامون فساد ، عدم تبيين شفاف ساختار ستاد مبارزه با فساد و كافي نبودن تعداد اعضاي در نظر گرفته شده در ساختار اين ستاد به عنوان عمده ترين ضعف هاي اين لايحه نام برده است.

مركز پژوهش ها در ادامه خواستار تشكيل ساختار قانوني ، جديد و منطبق با قوانين اساسي زير نظر مقام معظم رهبري يا رئيس جمهور در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد شده است.

بنابراين گزارش ، مركز پژوهش ها در نظر گرفتن پايگاه يا واحد مشخصي براي همكاري هاي بين المللي در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد، توجه به آموزش و تبليغات در امر پيشگيري و مقابله با فساد و ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومي مردم و شفاف سازي اطلاعات، تعريف دقيق مصاديق فساد و تشديد جرائم مربوطه با تاكيد بر شاخص هاي سلامت نظام اداري و نظارت و ارزيابي نيز در اين زمينه ضرورت دارد.