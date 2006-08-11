پرداخت 5/1 ميليارد دلار وام به ايران براي اجراي 20 پروژه عمراني

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در حال حاضر بنا به درخواست دستگاه‌هاي مختلف به منظور انجام برخي طرح هاي عمراني بيش از20 پروژه در ايران دردست مطالعه و بررسي قرار دارد كه عمده اين طرح ها مربوط به بخش هاي آب ، بهداشت ، حمل و نقل ،‌علوم ،‌تكنولوژي ، صنعت ، نيرو و فاضلاب است .

بنابر اين گزارش ؛ به منظور معرفي اين پروژه ها به بانك توسعه اسلامي ، ايران در حال انجام مطالعات اوليه و اخذ مجوزهاي مطالعاتي مربوط به آنها است .

طرح هاي ساخت سد كهير، ساخت شبكه آبياري تلوار، ساخت تجهيزات فاضلاب مربوط به استان قم ، فاضلاب گرگان ، ساخت سيلو درشرق تهران ، ساخت جاده ويژه جنگل گلستان ، ساخت راه آهن تبريز- ميانه ،ساخت سيكل تركيبي نكا ، پالايشگاه پلاسماي خون ، فاضلاب تهران و نيروگاه شيروان از جمله20 پروژه اي است كه طرح‌هاي آن در دست مطالعه قرار دارد.

طبق اين گزارش ، كل تسهيلاتي كه براي انجام اين 20 پروژه طي سال هاي 76 ،77 و 78 توسط بانك توسعه اسلامي به ايران پرداخت خواهد شد، 5/1 ميليارد دلار خواهد بود.

اين گزارش حاكي است ، حداقل و حداكثر وام هاي تصويب شده توسط بانك جهاني براي ايران طي سال هاي اخير به ترتيب سه و هفت سال است كه البته بستگي به آمادگي پروژه ها ، آماده بودن مطالعات طرح ها وميزان ظرفيت جذب وامها توسط دستگاه هاي مختلف دارد.

اين گزارش مي افزايد: تا سه ماه آينده نيز به منظور انجام طرح سد بار در نيشابور در استان خراسان رضوي 45 ميليون دلار وام به ايران پرداخت مي شود.