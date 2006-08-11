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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۴۵

معاون استاندار زنجان در گفت و گو با "مهر":

مقاومت حزب الله برگرفته از الگوي انقلاب اسلامي ايران است

معاون سياسي و امنيتي استاندار زنجان، مقاومت حزب الله را برگرفته از الگوي انقلاب اسلامي ايران دانست و گفت: آنچه امروز در لبنان صورت مي گيرد، نشان از اضمحلال و ضعف اسرائيل در مقابل حزب الله است.

كي قباد علي بابائي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در زنجان، با بيان اينكه حزب الله توانسته با مقاومت خود در مقابل اسرائيل هويت و عزت از دست رفته دنياي عرب را به آنها بازگرداند، افزود: اعراب طي جنگ هايي كه با اسرائيل داشتند هرگز نتوانسته بودند به موفقيت برسند و اين حركت حزب الله روح جديدي در دنياي عرب دميده است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار زنجان، دكترين آمريكا در منطقه را اسلام زدايي و كشاندن خاورميانه به سوي بحران و ايجاد تنش عنوان كرد و گفت: آمريكا با تجهيز اسرائيل و حما يت از اين پديده نامشروع سعي دارد اهداف خود را در خاورميانه تحقق ببخشد.

علي بابائي ايستادگي حزب الله به رهبري سيد حسن نصرالله را برگرفته از الگوي انقلاب اسلامي ملت ايران دانست.

وي افزود: امروز ديگر مردم جهان به اين نتيجه رسيده اند كه اسرائيل در سايه حمايت آمريكا دست به جنايت مي زند .

علي بابائي در پايان فرمايشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جنگ لبنان را نقطه اي قابل اتكا و تامل براي مردم و دولتمردان جهان دانست و با ابراز تاسف از سكوت كشور هاي عربي، وجود نوعي نفاق و دورويي در ميان اعراب را عاملي مهم در اين زمينه عنوان كرد و دولت هاي اسلامي و عرب را به حمايت از حركت حزب الله دعوت كرد.

کد مطلب 364795

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