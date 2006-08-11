آمريكا به دنبال ايجاد جنگ بين مذاهب اسلامي است

عليرضا زاكاني در گفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : آنچه كه امروز مهم است توجه به افكار عمومي و بيداري اسلامي در جهت مقابله با تهديدات و نا امني در منطقه و جهان است .

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود : اعتراضات مردم و دانشجويان امروزه به سازمان هايي است كه در برابر تجاوزات درفشانه رژيم غاصب صهيونيستي سكوت كرده اند و دم بر نمي آوردند .

رئيس سابق بسيج دانشجويي اظهار داشت: مجامع بين المللي كه عليه تجاوزات رژيم صهيونيستي سكوت كرده اند به دنبال اين هستند تا از ناكارآمدي اسرائيل استقبال كنند.

زاكاني ابراز عقيده كرد : آمريكا تاكنون در خاورميانه از دسيسه هاي مختلفي استفاده كرده است تا بتواند از ظرفيت هاي منطقه بهره ببرد و جنگ بين مذاهب را راه بيندازد اما هوشياري مسلمانان مانع از روند تصميمات شوم آن خواهد شد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اميدواريم مقاومت مردم لبنان در مقابل رژيم غاصب صهيونيست روز به روز استمرار پيدا كند .

زاكاني تصريح كرد: دولتمردان لبنان نيز بايد با توجه به اهميت قضيه جايگاه خود را در اين تجاوزات اعلام كنند و با اتحاد زمينه جلوگيري از اين حملات را فراهم كنند.