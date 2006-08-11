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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۵۸

نماينده مردم تهران در مجلس در گفت و گو با "مهر":

آمريكا به دنبال ايجاد جنگ بين مذاهب اسلامي است

آمريكا به دنبال ايجاد جنگ بين مذاهب اسلامي است

دكتر عليرضا زاكاني گفت: مجامع بين المللي كه عليه تجاوزات رژيم صهيونيستي سكوت كرده اند به دنبال اين هستند تا از ناكارآمدي اسرائيل استقبال كنند.

عليرضا زاكاني در گفت وگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت : آنچه كه امروز مهم است توجه به افكار عمومي و بيداري اسلامي در جهت مقابله با تهديدات و نا امني در منطقه و جهان است .

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود : اعتراضات مردم و دانشجويان امروزه به سازمان هايي است كه در برابر تجاوزات درفشانه رژيم غاصب صهيونيستي سكوت كرده اند و دم بر نمي آوردند .

رئيس سابق بسيج دانشجويي اظهار داشت: مجامع بين المللي كه عليه تجاوزات رژيم صهيونيستي سكوت كرده اند به دنبال اين هستند تا از ناكارآمدي اسرائيل استقبال كنند.

زاكاني ابراز عقيده كرد : آمريكا تاكنون در خاورميانه از دسيسه هاي مختلفي استفاده كرده است تا بتواند از ظرفيت هاي منطقه بهره ببرد و جنگ بين مذاهب را راه بيندازد اما هوشياري مسلمانان مانع از روند تصميمات شوم آن خواهد شد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اميدواريم مقاومت مردم لبنان در مقابل رژيم غاصب صهيونيست روز به روز استمرار پيدا كند .

زاكاني تصريح كرد: دولتمردان لبنان نيز بايد با توجه به اهميت قضيه جايگاه خود را در اين تجاوزات اعلام كنند و با اتحاد زمينه جلوگيري از اين حملات را فراهم كنند. 

کد مطلب 364804

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