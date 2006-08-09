ارزيابي سياست هاي هسته اي ايران در گفتگوي كارشناسان با "مهر": كليد حل موضوع هسته اي در دست ايران است / سياست هسته اي ايران تغيير مبنايي نخواهد كرد

امين زاده : در روشهاي رابطه با آژانس تجديدنظر مي‌كنيم

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه قرار نيست سياست هاي هسته اي جمهوري اسلامي پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت تغييرات مبنايي پيدا كند، گفت: تنها ممكن است در روشهايي كه در رابطه با آژانس بين المللي انرژي اتمي داريم، تجديدنظرهايي صورت گيرد.



الهام امين زاده، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص اتخاذ سياست هاي جديد هسته اي از سوي كشورمان ، گفت: هنوز به مرحله تجديدنظر در سياست هايمان نرسيده ايم، در شرايط فعلي گزينه هاي متعددي را براي انتخاب داريم.

وي در مورد پاسخ ايران به بسته پيشنهادي غرب گفت: با توجه به شرايط و منافع ملي تصميم گيري خواهيم كرد، ضمن اينكه تصميم ايران در همان موعد مقرر يعني اواخر مرداد اعلام مي شود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد:سياست هاي هسته اي ما قرار نيست تغييرات مبنايي پيدا كند، ممكن است در روشهايي كه در ارتباط با آژانس بين المللي انرژي اتمي داريم، تجديدنظرهايي انجام دهيم.

امين زاده همچنين اظهار داشت: در موردبحران لبنان، سياست ما در كميسيون امنيت سياست خارجي و امنيت ملي همچنان بر حمايت معنوي و سياسي از لبنان و رايزني با كشورهاي اسلامي و عربي استوار است و كميسيون در اين زمينه فعال است.





جهانگيرزاده: مذاكره درباره تعليق قابل پذيرش نيست



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است: ايران نبايد در ادامه تحقيقات هسته اي ترديد كند، اما در عين حال پاسخگويي به بسته پيشنهادي لازم است.

جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص سياست هسته اي ايران در برابر قطعنامه شوراي امنيت و بسته پيشنهادي 1+5 گفت: نبايد در اصولمان مبني بر ادامه كار تحقيقات غني سازي ترديد كنيم.



وي با بيان اينكه هرگونه مذاكره در خصوص تعليق غني سازي بايد مردود شمرده شود، افزود: بسته پيشنهادي 1+5 را بايد بررسي كنيم و متناسب با واقعيات جهان در خصوص آن تصميم بگيريم.



جهانگيرزاده تاكيد كرد: دل بستن به شكاف هاي موجود ميان كشورها بر سر موضوع هسته اي ايران اميدواري چندان قابل دوامي نيست.



اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : آمريكايي ها به هيچ وجه تمايل ندارند كه بحران هاي بين المللي توسط كشوري جز خودشان گره گشايي شود.



وي به بدگماني آمريكا به تاثيرات روسيه و چين در روابط بين الملل و جايگاه انگليس براي آمريكا اشاره كرد و افزود: آمريكا مايل است جايگاه انگليس در ميان كشورهاي اروپايي ارتقا يابد تاجايي كه از رتبه چهارم قدرت اقتصادي جهان به رتبه سوم (جايگاه آلمان) صعود كند .



نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه آمريكا از زمان گشوده شدن پرونده هسته اي ايران، خواستار بحراني تر و سخت تر شدن شرايط اين پرونده بوده است، گفت : آمريكايي ها علاقه مند نيستند موضوع هسته اي ايران به نقطه روشن و قابل اتكايي برسد.



وي افزود: ظهور اين تفكر كه حتي با مقابله با آمريكا مي توان به دانش و تكنولوژي جديدي دست يافت، دليل اصلي مخالفت اين كشور با برنامه هسته اي ايران است.



جهانگيرزاده گفت : هيچ تعهد و همكاري نسبت به آژانس بين المللي انرژي اتمي پرونده ايران را نخواهد بست، از نظر آمريكايي ها بايد در اين پرونده نيت آنان برآورده شود ، نه آنچه در متن مذاكرات و گفتگوها مي گذرد.



وي با اشاره به حجم روابط اقتصادي گسترده چين و آمريكا همچنين تلاش روسيه براي ارتقاي جايگاه جهاني خود بدون تقابل مستقيم با آمريكا خاطرنشان كرد: مسكو و پكن اگر بنا باشد در يك رابطه بلندمدت بين ايران و آمريكا يكي را انتخاب كنند، مطمئنا به سود ما راي نخواهند داد.



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود : بر اين اساس به نظر نمي رسد اعتماد ايران به اين كشورها محكم و قابل اعتنا باشد و تهران بايد در پيشبرد اهداف هسته اي خود صرفا به نيروهاي داخلي تكيه كند.



وي معتقد است: مجموعه رايزني ها در عرصه بين المللي فايده چنداني براي دفاع از مساله هسته اي براي ايران نخواهد داشت.



جهانگيرزاده در عين حال با اشاره به اينكه ايران همواره اعلام كرده است ضمن دفاع از اصول خواستار تداوم گفتگوهاست، گفت : ما هيچگاه در نزاع بين المللي پيشرو نبوده ايم .



وي تاكيد كرد : آمريكا در پي شكستن الگوي ايران در حضور ملت هاي مقاوم و آزادي خواه است.



نماينده مردم اروميه در مجلس در پايان اين گفتگو با اشاره به ناكارآمدي و رفتار ابزارگونه سازمان هاي بين المللي در دست قدرت هاي بزرگ، اظهار داشت: از اين پس در شرايطي كه نهادهاي بين المللي نمي توانند به مسئوليت خود در قبال ملت ها عمل كنند، اتخاذ رفتارهاي يكسويه از جانب ملت ها بيشتر نمود پيدا خواهد كرد و از نظر عقلي توجيه پذير خواهد بود.





كرمي : آمريكا نمي‌خواهد ايران به بسته پيشنهادي پاسخ دهد



كرمي تحليلگر مسائل بين‌الملل معتقد است ايران بايد ضمن ادامه تحقيقات هسته اي و گسترش آن، به بسته پيشنهادي پاسخ مستدل و قانع كننده بدهد و اين پاسخ مي تواند شكاف ميان اعضاي 1+5 را در برخورد با ايران افزايش دهد.



علي كرمي ، تحليلگر مسائل بين الملل در گفت و گو با خبر نگار"مهر" ، در خصوص سياست هاي هسته اي ايران بعد از صدور قطعنامه در شوراي امنيت گفت : كشور هاي غربي از ترس پاسخ مستدل و سوالات ايران نسبت به بسته پيشنهادي در حركتي پيش دستانه قطعنامه را در شوراي امنيت به راي گذاشت .



وي افزود: صدور قطعنامه پيش از پاسخگويي ايران به بسته پيشنهادي در شرايطي كه تهران اعلام كرده بود بسته را با ديد مثبت در دست بررسي دارد ، نشان دهنده اين است كه پيشنهاد دهندگان در پي پاسخ علمي و شفاف سازي در خصوص مذاكرات نيستند ترجيح مي دهند ايران به بسته پيشنهادي پاسخ منفي بدهد .



اين كارشناس امور هسته اي با اشاره به همكاري هاي بي سابقه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و آمادگي ايران براي گسترش همكاري ها گفت : مساله اصلي ابهام در فعاليت هاي هسته اي ايران نيست بلكه مساله آنها جلو گيري از ارتقاي جايگاه و الگو شدن ايران براي جهان اسلام و ملتهاي آزادي خواه است .



كرمي معتقد است ايران بايد در اين شرايط بدون عقب نشيني از مواضع اصولي خود تعداد زنجيره هاي سانتريفيوژ را براي تحقيقات هسته اي افزايش دهد.



اين استاد دانشگاه درعين حال تاكيد دارد ايران بايد در اين شرايط به بسته پيشنهادي پاسخ مستدل و قانع كننده بدهد و اين پاسخ مي تواند شكاف ميان اعضاي 1+5 را در برخورد با ايران افزايش دهد .



رجايي خراساني :نيازي به تغيير در سياست هسته اي نيست



نماينده اسبق ايران در سازمان ملل با رد قطعنامه شوراي امنيت عليه فعاليت هاي هسته اي ايران، گفت: نيازي به اتخاذ سياست جديد هسته اي نيست.



دكتر سعيد رجايي خراساني، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درمورد احتمال تغيير سياست هاي هسته اي كشورمان پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت گفت : هيچ نيازي به تغيير سياست هاي هسته اي فعلي نيست، چون درشرايط كنوني غيرقانوني بودن و ضعف منطق حقوقي شوراي امنيت و غرب در برخورد با پرونده هسته اي ايران، مشخص شده است و روز به روز آشكارتر مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه اصولا ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت، خلاف قانون بود، اظهار داشت : فقط در صورتي كه مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت بگويد كه كشوري فعاليت هاي غير صلح آميز دارد، شوراي امنيت حق دخالت دارد.

اين استاد دانشگاه ياد آور شد : اين در حالي است كه البرادعي به صراحت گفت كه ايران هيچ كار غير قانوني و خلاف N.P.T انجام نداده است و اين فقط سياسي كاري و نيات سلطه گرايانه آمريكا و شخص بوش را نشان مي دهد.

رجايي خراساني در پايان گفت: در پرونده هسته اي از نظر منطقي و حقوقي ، ادله و دلايل به نفع ايران است.

تابش: مساله مهم حفظ عزت و اقتدار و جلوگيري از رويارويي كشور با تهديدات خارجي است



دبير فراكسيون اقليت مجلس عقيده دارد جلوگيري از مواجهه كشور با تهديدات خارجي، بايد اولويت مهم سياست هاي هسته اي باشد.

محمدرضا تابش، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص اتخاذ سياست هاي جديد هسته اي از سوي كشورمان گفت : در شرايط فعلي هر فرمولي كه دو اصل "عزت" و " اقتدار" را براي كشور تامين كند، مي تواند به عنوان سياست جديد مورد توجه قرار بگيرد.

وي افزود: آنچه كه مهم است، جلوگيري از مواجهه كشور با تهديدات خارجي است و راه درست همين است.

اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در پايان اظهار داشت : پاسخ به پيشنهاد غرب، يك فرايندي طولاني و پيچيده است كه از دولت قبل شروع شده و تا امروز ادامه دارد و لذا نمي توان به سادگي در مورد آن نظر داد، ولي اصول كلي همان حفظ عزت و اقتدار و جلوگيري از مواجهه با بحران است.

داوري: كليد حل موضوع هسته اي در دست ايران است



يك تحليلگر مسائل بين الملل معتقد است: كليد حل موضوع هسته اي در دست خود ايران است و تلاش هاي بين المللي براي رفع اختلافات موجود بر سر برنامه هسته اي ايران زماني به نتيجه مي رسد كه مقام هاي غرب تصميم صحيحي را در قبال خواسته هاي مطرح شده ايران اتخاذ كنند.





عليرضا داوري تحليلگر مسائل بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت: قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اظهارات علي لاريجاني و ساير مقامات دست اندركار پرونده هسته اي نشان داد كه بر بي اعتمادي ايران به غرب افزوده شده و اين اعتقاد را تقويت كرده است كه كشورهاي غربي سعي دارند به جاي مذاكره با توسل به فشار، حقوق ايران را پايمال نمايند.

وي افزود: پافشاري غرب بر مواضع غيرمنطقي و نقض حقوق اعضاي معاهده ان.پي.تي كه ايران نيز از امضاكنندگان معاهده مذكور و عضو آن محسوب مي شود، مقامهاي غرب را به تناقض گويي واداشته است ،چنانكه برخي از مقامات اروپايي دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز را حق جمهوري اسلامي ايران مي داند و برخي آن را نقض مي كنند.



داوري گفت : براي نمونه ماسيمو دالما وزير خارجه ايتاليا نيز در گفتگويي خبري تصريح كرد كه هيچكس حق ايران براي غني سازي براي اهداف صلح آميز را زير سئوال نمي برد، بلكه براي حل موضوع هسته اي ايران بايد گفتگوهايي صورت گيرد، ليكن به گفته وي تا زمانيكه ايران غني سازي خود را به حال تعليق درنياورد، مذاكره امكان پذير نخواهد بود.



وي با بيان اينكه اين تناقض گويي غرب باعث دشواري مذاكرات شده و قطعنامه شوراي امنيت نيز مساله را پيچيده تر كرده است افزود : از نگاه ديگر، غرب به جاي گفتگو سعي دارد با اعمال فشار بر ايران، ملت ايران را از حقوق خود محروم كند.

داوري گفت : قطعنامه 1696 شوراي امنيت كه با محوريت بند 40 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصويب رسيد زمان اعلام شده ( 9 شهريور) براي ايران در خصوص تعليق تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و اجراي كامل قطعنامه فوريه 2006 شوراي حكام فشار بر ايران براي تحميل خواست هاي غيرحقوقي غرب است.

وي در خصوص پاسخگويي ايران به بسته پيشنهادي نيز اعلام كرد: زماني كه بسته به ايران پيشنهاد شد و از ايران خواسته شد تا اين بسته را بررسي نمايد ايران براساس اصول، اين كار را قبول كرد و زمان‌‏بندي مشخصي را براي اعلام نتيجه اعلام كرد اما غرب با تصويب قطعنامه برخلاف گفته‌‏هاي خود عمل كرد و نشان داد كه پايبند به هيچ نوع تعهدي نيست. در خصوص اينگونه مسائل بايد ابتدا اعتماد متقابل بالا رود، ايران در ابتدا اين پيشنهاد را يك گامي مثبت و قدم به جلو دانست، اما با تصويب قطعنامه در شوراي امنيت، اعتماد متقابل آسيب ديد، اما همچنان ايران اعلام كرده بر تعهد خود براي پاسخگويي تا پايان مردادماه راسخ است.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه غرب بايد به حرف‌ ‏ها و قول ‌‏هايي كه مي ‌‏دهد پايبند باشد تا ايران به آنها اعتماد كند گفت : صدور قطعنامه بر تعريف اعتماد ايران به غرب تاثير ‏گذاشت، ايران اهل مذاكره، پايبند مقررات و همچنين عضو آژانس بين ‌‏المللي انرژي اتمي است كه در چارچوب معاهده NPT كار كرده و مي ‌‏كند و حقوق خود را در اصول و چارچوب‌‏ هاي بين ‌‏المللي دنبال مي نمايد.

وي در عين حال تاكيد كرد: اگر ايران نسبت به درخواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر توقف تمام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم پيش از 31 اوت (9 شهريور) جواب مثبت ندهد، به طور خودكار اعمال تحريم ها را درپي نخواهد داشت ".

داوري افزود : هيج دستورالعمل تحريم خودكار وجود ندارد، اما پس از پايان ضرب الاجل، شوراي امنيت ممكن است اقدامات اضافي را براي ترغيب ايران در جهت پايبندي به توصيه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت بررسي قرار دهد.

وي در پايان با بيان اينكه بايد اذعان كرد كه زمان ديپلماسي هوشيارانه و محتاطانه از سوي ايران فرا رسيده است گفت : كليد حل موضوع هسته اي در دست خود ايران است و تلاش هاي بين المللي زماني براي رفع اختلافات موجود بر سر برنامه هسته اي ايران به نتيجه مي رسد كه مقامهاي غرب تصميم صحيحي را در قبال خواسته هاي مطرح شده ايران ( حق مسلم ايران در استفاده از انرژي هسته اي است ) اتخاذ كند بنابراين بايد از هر گونه اظهارنظرهاي متناقض و تندرو و يا تاكيد بر تقابل به جاي تعامل پرهيز كرد.