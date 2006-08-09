ارزيابي فعالان سياسي از تعويق انتخابات خبرگان و شوراها در گفتگو با "مهر": تعويق انتخابات نقش احزاب را پر رنگ تر خواهد كرد / همزماني انتخابات شوراها و خبرگان عجولانه است

موسوي لاري: تعويق انتخابات آتي وزارت كشور را از سر در گمي نجات خواهد داد



وزير سابق كشور ابراز عقيده كرد تعويق انتخابات آتي باعث خواهد شد تا وزارت كشور بتواند به درستي به وظايف اجرايي خود عمل كند.



عبدالواحد موسوي لاري در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: از آنجا كه در آبان ماه سال جاري طرح سرشماري عمومي "نفوس و مسكن" نيز بايد اجرا شود، مسئولان اجرايي وزارت كشور در استانها نمي توانند به درستي و با دقت كامل بر انتخابات مجلس خبرگان و شوراها فعاليت كنند.

وي افزود: سرشماري نفوس و مسكن هر 10 سال يك بار در كشور به اجرا در مي آيد و تمامي نهادهاي اجرايي در استانها همچون " استانداري" و "فرمانداري ها" درگير اين سرشماري خواهند بود و اين امر وزارت كشور را براي برگزاري انتخابات آتي در استانها با مشكل روبرو خواهد كرد.

موسوي لاري تعويق انتخابات آتي را بهترين فرصت براي وزارت كشور دانست تا بتواند نيروهاي اجرايي خود براي اجراي دقيق تر انتخابات ساماندهي كند.

اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در ادامه با اعلام مخالفت مجدد خود مبني با همزماني انتخابات آتي گفت: اينكه مي گويند برگزاري همزمان انتخابات باعث كاهش هزينه ها خواهد شد، صحيح نيست، زيرا در انتخابات مجلس خبرگان 32 هزار شعبه اخذ راي وجود دارد ولي در انتخابات شوراها 55 هزار شعبه اخذ راي نياز است كه اين اختلاف در تعداد صندوق هاي اخذ راي به جاي كاهش هزينه ها ، به افزايش هزينه ها منجر خواهد شد كه وزارت كشور بايد در خصوص دقت لازم و كافي را داشته باشد.

موسوي لاري در پايان اظهار داشت: برگزاري همزمان انتخابات در آبان ماه سال جاري همچون كلاف سر در گمي خواهد بود كه وزارت كشور را در اجراي صحيح و دقيق آن با مشكل روبرو خواهد كرد.



موسوي تبريزي:تعويق انتخابات نقش احزاب را پر رنگ تر خواهد كرد



رئيس خانه احزاب ايران ابراز عقيده كرد به تعويق افتادن انتخابات آتي كشور باعث خواهد شد كه احزاب و گروهاي سياسي با قدرت بيشتري در انتخابات شركت كنند.



سيد حسين موسوي تبريزي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، بابيان اين مطلب اظهار داشت: اگر مي خواهيم در كشور انتخابات در سطح بالايي را برگزار كنيم بايد به احزاب وگروهاي سياسي و حتي كانديداهاي اين انتخابات فرصت كافي دهيم كه بتوانند خودشان را براي حضور فعال در انتخابات آماده كنند.

وي با استقبال از پيشنهاد وزارت كشوربه شوراي نگهبان مبني بر تعويق در برگزاري انتخابات آتي مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا كه قرار است همزمان با هم برگزار شود، گفت: با تصويب همزماني انتخابات در 26 آبان، احزاب، فرصت كمتري براي فعاليت و حضور در عرصه قدرت خواهند داشت.

موسوي تبريزي تصريح كرد: پيشنهاد وزارت كشور براي تعويق برگزاري انتخابات يك پيشنهاد كاملا بجاست كه وزارت كشور مي تواند با ارائه لايحه دوفوريتي به مجلس آن را لازم اجرا كند.

رئيس خانه احزاب ايران در پايان ابراز اميد واري كرد كه تعويق در برگزاري انتخابات آتي عملي شود تا گروهاي سياسي و حتي نامزدهاي انتخابات بتوانند با قدرت بيشتري پا به عرصه رقابت بگذارند.

منتجب نيا:تعويق انتخابات نويدي براي احزاب منتقد دولت است

قائم مقام حزب اعتمادملي به تعويق افتادن انتخابات خبرگان و شوراها را در صورت اجرايي شدن خبري مسرت بخش دانست و گفت : اين اقدام نويدي براي مردم و احزاب منتقد دولت است.

حجت الاسلام رسول منتجب نيا در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" به تعويق افتادن انتخابات آتي را نويدي براي مردم و احزاب منتقد دولت خواند و گفت: احزاب با اين اقدام مي توانند خود را براي انتخابات بهتر آماده نمايند چراكه همزماني انتخابات كار را براي احزاب دشوار كرده بود.

وي افزود: احزاب در اين زمان محدود نمي توانند به خوبي خود را براي برگزاري دو انتخابات بزرگ آماده كنند لذا اميدواريم با پيشنهاد وزير كشور در اين خصوص موافقت شود.

قائم مقام حزب اعتماد ملي با اعلام اينكه ليست انتخاباتي خبرگان در حزب اعتماد ملي مراحل نهايي خود را مي گذارند، گفت: تهيه ليست انتخاباتي شوراها قدري زمان مي برد.

منتجب نيا اظهار داشت: گروهي در حال مسافرت به استانهاي مختلف كشور و رايزني با كانديداي مورد نظر حزب اعتماد ملي براي حضور در انتخابات آتي هستند.

وي در پايان در خصوص اعزام گروهي از شاخه جوانان حزب اعتماد ملي به لبنان، تصريح كرد: اين گروه دو هفته پيش به لبنان اعزام شدند و چند روز قبل هم بازگشتند.



شكوري راد: تعويق انتخابات مجلس خبرگان خلاف قانون و عملا امكان پذير نيست

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تعويق انتخابات مجلس خبرگان را بر خلاف قانون دانست و گفت: با تعويق انتخابات خبرگان خلايي در زمان تشكيل آن ايجاد مي شود.



علي شكوري راد در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص به تعويق افتادن انتخابات آتي كه پيشنهاد آن از سوي وزيركشور مطرح شده است، گفت: به تعويق انداختن انتخابات مجلس خبرگان نيازمند بررسي بيشتر است.

وي افزد: با اين اقدام در مدت زماني مجلس خبرگان تشكيل نخواهد شد لذا با يك خلا در اين ميان مواجه مي شويم.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در پايان تصريح كرد: به تعويق افتادن انتخابات مجلس خبرگان عملا امكان پذير نيست و نيازمند تامل بيشتر است.

آقايي :همزماني انتخابات شوراها و خبرگان عجولانه است



عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به اينكه همزماني انتخابات شوراها و مجلس خبرگان اقدامي عجولانه است، گفت: پشت اين طرح نياتي منطقي مشاهده نمي شود.



هدايت آقايي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه همزماني دو انتخابات خبرگان و شوراها وجهه سياسي به خود گرفته است، گفت: اهداف منطقي پشت اين طرح مشاهده نمي شود.

وي با اعلام موافقت با طرح جامع نظام انتخابات، تصريح كرد: همزماني انتخابات نيازمند زمان بيشتري براي بررسي بيشتر است به اين معنا كه بايد كل جريان انتخاباتي در كشورمان مورد بازنگري قرار بگيرد و آنها كه مناسب تر است با يكديگر همزمان شود.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي پيشنهاد وزيركشور براي تعويق انتخابات آتي را مناسب ارزيابي كرد و گفت: همزمان شدن دو انتخابات خبرگان و شوراها را در آبان ماه طرحي سياسي مي دانيم.

آقايي درخصوص اينكه با به تعويق افتادن انتخابات آتي در مدت زماني با عدم وجود مجلس خبرگان مواجه مي شويم، تصريح كرد: قانون اساسي در اين خصوص نبايد معطل بماند و بهتر است انتخابات مجلس خبرگان با انتخاباتي ديگر همزمان شود.

وي در پايان گفت: بدليل اينكه انتخاباتها بر اساس قانون تغيير مي كنند مشكل قانوني به وجود نخواهد آمد به نحويكه پس از 20 سال شوراها در كشورمان تشكيل شدند.