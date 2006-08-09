روسيه دستگيري رئيس پارلمان فلسطين را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه اي تصريح كرد: اين اقدام نظاميان اسرائيلي به آرامش در منطقه كمك نمي كند بنابراين مسكو اميدوار است هرچه سريعتر عزيز الدويك رئيس پارلمان فلسطين آزاد شود.

اين بيانيه مي افزايد : ربودن رئيس مجلس فلسطين به آرامش در سرزمين هاي فلسطيني و نيز پيشرفت در حل و فصل اختلافات بين فلسطينيان و اسرائيليها كمكي نمي كند.

وزارت خارجه روسيه تصريح كرد: دستگيري دويك سوالات زيادي را درمورد حق اسرائيل دردستگيري نمايندگان مجلس قانون گذاري ومقننه فلسطين در سرزمين هاي تحت كنترل تشكيلات خودگردان طرح مي كند.

درپايان بيانيه آمده است كه مسكو اميدوار است هرچه سريعتر شخصيت هاي رسمي فلسطين و نمايندگان و رئيس پارلمان و وزيران فلسطين از بند اسارت آزاد شوند.

رژيم صهيونيستي شب شنبه با حمله به منزل عزيز الدويك رئيس مجلس فلسطين وي را ربوود وبه زندان عوفر در نزديكي شهر رام الله منتقل كرد .

عزيز الدويك رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين پس از آنكه مورد ضرب و شتم و شكنجه نظاميان اسرائيلي قرار گرفت، راهي بيمارستان شد كه دولت فلسطين اين اقدام صهيونيستها را به شدت محكوم كرد.



غازي حمد سخنگوي رسمي دولت فلسطين در سخنان مطبوعاتي خود خاطرنشان كرد كه شكنجه دويك و انتقال وي به بيمارستان در چارچوب سلسله شكنجه هاي اسرائيل بر ضد فلسطينيان و با حمايت دادگاه عالي اين رژيم صورت مي گيرد.

بازپرس هاي رژيم صهيونيستي شب گذشته در پي شكنجه و ضرب وشتم رئيس پارلمان فلسطين، وي را به بيمارستان قدس منتقل كردند.

نظاميان رژيم صهيونيستي همچنين 64 تن از مسئولان سياسي حماس و ازجمله 26 وزيرو نماينده پارلمان را بدون دليل همچنان در بند اسارت نگه داشته است.