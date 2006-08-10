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۱۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱

مدير شيلات استان مركزي:

استان مركزي دومين توليد كننده ماهيان زينتي در كشور است

مدير شيلات استان مركزي گفت: استان مركزي با توليد بيش از سه ميليون قطعه ماهي زينتي داراي مقام دوم كشوري در توليد ماهيان زينتي است.

دكتر هادي موسوي به خبرنگار مهر در اراك گفت : اين ميزان توليد در 24 واحد توليدي صورت گرفته است كه تا پايان امسال با مجوزهاي داده شده به 40 واحد مي رسد.

 

وي تصريح كرد : پيش بيني مي شود اين ميزان توليد تا پايان سال جاري به پنج ميليون قطعه برسد.

 

وي در ادامه افزود : توليدات استان علاوه بر اين كه به استانهاي همجوار صادر مي شود هر ساله بخشي از آن به كشورهاي حاشيه خليج فارس و آسياي شرقي صادر مي شود.

 

دكتر موسوي مهمترين گونه هاي ماهيان زينتي توليدي در استان را گوپي،دم شمشيري، تترا، اسكار، سوآرتز، مولي معرفي كرد. 

 

وي وسعت 24 واحد توليد كننده كنوني ماهيان زينتي استان را چهار هزارو 730 متر مربع عنوان كرد و گفت : بيشترين توليدات ماهيان زينتي در استان را شهرستان محلات با يك ميليون و 200 هزار و پس از آن اراك با 700 هزار قطعه داراست .

کد مطلب 364900

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