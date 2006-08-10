آمار ضد و نقيض گردشگران ورودي به كشور ! / تحليل مهر از نبود نظام جامع آماري در حوزه گردشگري

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، براساس برنامه ريزي ها وپيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه بايد در پايان سال 88 ، به ورود 4 ميليون گردشگر به كشور و درآمد يك و نيم ميليون دلاري دست پيدا كنيم وهمچنين در پايان برنامه 20 ساله در سال 1404نيز تعداد گردشگران ورودي به به بيش از يك ميليون نفر برسد .

اما تا كنون حتي نتوانسته ايم به يك ميليون گردشگر در سال برسيم و بر اساس آمارهاي موجود سال گذشته تنها 750 هزار گردشگر وارد كشور شده و از جاذبه هاي طبيعي ، تاريخي و فرهنگي ايران بازديد كرده اند و در سال جاري نيز بدليل عدم ارائه آمار درست تاكنون تعداد دقيق توريستها ارائه نشده است.

عدم ارائه آمار درست و دقيق تعداد گردشگران و توريست هاي خارجي باعث شده تا آمارهاي ضدو نقيضي از سوي مسئولان اعلام شود كه مبناي علمي و تحقيقاتي ندارد بطوريكه در 3 ماه اول سال جاري رئيس هيات مديره جامعه تخصصي تورگردانان از افزايش تورهاي ورودي به كشور خبر مي دهد.

در همين زمان ، يك كارشناس ارشد جهانگردي كه مديريت دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي را برعهده دارد ، مي گويد: آمار گردشگران ورودي از ابتداي امسال تا كنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ، به يك سوم كاهش پيدا كرده است.

تقي آقايي ، عدم تبليغات مناسب از جاذبه هاي تاريخي ، فرهنگي ، تفريحي و گردشگري ايران در بين ساير كشورها را عمده ترين دليل اين كاهش ورود بيان كرده و مي افزايد : اين عوامل باعث شده هر روز شاهد لغو شدن تورهاي رزرو شده از سوي گروه هاي مختلف گردشگران خارجي باشيم .

وي خاطر نشان مي كند: براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز برنامه 20 ساله بايد سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري اقدامات و تسهيلات لازم براي ورود گردشگران خارجي را فراهم كند و با ارائه آمار درست شرايط را براي اقامت راحت مسافران در كشور ايجاد كند

اين استاد دانشگاه معتقد است: چنانچه نتوانيم شرايط مناسبي براي ورود گردشگران به كشور ايجاد كنيم به طور حتم تا 20 سال آينده آمارتوريستهاي ورودي به يك ميليون نفر نيز نمي رسد.

به گزارش مهر ، چنانچه بتوانيم نظام جامع آماري در مورد تعداد گردشگران ورودي به كشور تدوين كنيم در اين صورت ديگر با اين گونه آمارهايي كه بسيار متفاوت از يكديگر روبرو نخواهيم شد .

سال گذشته همين زمان ، حسين مرعشي در پايان رياست خود در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از جايزه صادراتي براي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري خبر داد و قرارشد به ازاي ورود هر گردشگر از كشورهاي اروپايي و امريكايي 20 دلار و از كشورهاي آسيايي 10 دلار به دفاتر تورهاي ورودي پرداخت شود .

اما بر اساس گفته تعدادي از آژانس هاي وارد كننده تور ، اين امر تا امروز محقق نشده است و مجددا اعطاي جايزه صادراتي از زبان مسئولان جديد سازمان شنيده شده است.

بنابراين مشخص نيست زمان پرداخت اين جايزه كه مي تواند در افزايش تعداد گردشگران خارجي نقش بسيار مهم و موثري داشته باشد كي فرا برسد .

البته مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بسيار اميدوار هستند كه با برنامه ريزي هاي انجام شده ، تعداد گردشگران چندين برابرافزايش پيدا كند و معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز از كميته آمار ثبت تعداد دقيق گردشگران ورودي به كشور در آينده اي نزديك خبر مي دهد كه البته اميدواريم كه اين امردر حد طرح و برنامه هاي قبلي سازمان نباشد و اين بار اجرايي شود چون طرح تشكيل كميته آمار در گذشته نيز از سوي مسئولين سازمان ايرانگردي بارها مطرح شده بود.

محمد شريف ملك زاده نيز در اين باره مي گويد: تا كنون آمار دقيقي از تعداد توريست هاي ورودي به كشور در دست نبود و ارگان هاي مختلف هر يك آمار جداگانه اي را ارائه مي كردند ، به همين دليل با تشكيل كميته آمار با همكاري نيروي انتظامي ، ديگر مشكلي در اين زمنيه به وجود نخواهد آمد و تعداد واقعي گردشگران ورودي مشخص مي شود.

وي خاطر نشان مي كند: با جمع آوري تعداد واقعي گردشگران داخلي و خارجي و ارائه آمار ، مي توان برنامه ريزي درستي براي توسعه زير ساخت ها و فراهم كردن امكانات مورد نياز گردشگران ايجاد كرد ، هنگامي كه بدانيم سالانه چه تعداد گردشگر به ايران سفر مي كند ، در اين صورت امكانات اقامتي و پذيرايي كشور را متناسب با اين تعداد ايجاد مي كنيم.