خاك جنوب لبنان را گورستان مهاجمان مي كنيم / رژيم صهيونيستي به عوام فريبي تبليغاتي روي آورده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه تلويويزني الجزيره قطر و خبرگزاري فرانسه، دبيركل حزب الله لبنان در سخناني كه شبكه المنارآن را پخش كرد، از ساكنان عرب شهر صهيونيستي حيفا (اعراب ساكن سرزمين هاي اشغالي سال 1948ميلادي) خواست تا اين شهر را به عنوان مقدمه اي براي موشك باران دوباره آن ترك كنند.

وي تاكيد كرد: مبارزان حزب الله همچنان مقاوم و پايدار در خط مقدم جبهه در جنوب لبنان هستند و به وارد كردن شكست هاي پي در پي به نيروهاي رژيم صهيونيستي ادامه مي دهند كه نيروهاي اين رژيم عاجز و ناتوان از كسب پيشرفتي اساسي در داخل اراضي لبنان هستند و با وجود گذشت يك ماه از آغاز درگيري، همچنان در منطقه مرزي لبنان با فلسطين اشغالي زمين گير شده اند.

مبارزان حزب الله معجزه هايي خلق و الگوهايي را ارائه مي كنند كه در تاريخ كم نظير است

نصرالله گفت كه دشمن صهيونيستي در نتيجه اين ناكامي ها به افزايش حملات و ضربات خود ضد ساختار زيربنايي، قتل عام و كشتار و تهاجم به مراكز غيرنظامي متوسل خواهد شد، زيرا اين تنها ابزار در برابر اين رژيم وحشي است.

وي افزود: هدف از اين رفتار نظامي فشار به لبناني ها و دولت آنها براي پذيرش شروط اسرائيل است.

دبيركل حزب الله لبنان همچنين از نبود بندي در قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر محكوم كردن اسرائيل به سبب جنايات اين رژيم بر ضد ملت لبنان ابراز تاسف كرد و گفت: اين قطعنامه به جاي محكوم كردن اسرائيل به خاطر اين كشتارها بر محكوم كردن عمليات به اسارت گرفتن دو نظامي اين رژيم تاكيد مي كند.

وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه چگونه مي توان دركنار تجاوزگري وحشي و ددمنشانه رژيم صهيونيستي و شوراي امنيت ناتوان، از حفاظت لبنان در صلح زندگي كرد؟

سيد حسن نصرالله، پايداري مقاومت لبنان را پيروزي لبناني ها و ناكامي دشمن صهيونيستي توصيف و تاكيد كرد: مبارزان حزب الله تا آخرين گلوله خود بر مبارزه با دشمن صهيونيستي پافشاري مي كنند.

وي افزود: مبارزان حزب الله معجزه هايي خلق و الگوهايي را ارائه مي كنند كه در تاريخ كم نظير است و اسرائيلي ها در تنگنا قرار دارند، زيرا صيد نيروهاي مقاومت هستند و بنابراين از حيوانات براي نقل و انتقال نظاميان و مهمات خود استفاده مي كنند.

دبيركل حزب الله لبنان خاطرنشان كرد: نيروهاي حزب الله تاكنون بيش از 60 دستگاه تانك ميركاوا و دهها بلدوزر و نفربر اشغالگران را منهدم كرده اند و به اعتراف دشمن صهيونيستي، اين مبارزان فقط بيش از يكصد افسر و نظامي را كشته و بيش از چهارصد نظامي ديگر را زخمي كرده اند.

وي تصريح كرد: مبارزان حزب الله درپي اظهارت ايهود اولمرت نخست وزير رژيم اشغالگر قدس مبني بر تضعيف توان موشكي حزب الله توسط اين رژيم، 350فروند موشك به مناطق فلسطين اشغالي شليك كرده است.

دشمن صهيونيستي تصميم به توسعه عمليات نظامي خود در لبنان به عنوان بخشي از جنگ رواني گرفته تا دولت لبنان آنچه ديويد ولش معاون وزير امور خارجه آمريكا را آورده است، بپذيرد.

سيد حسن نصرالله خاطرنشان كرد: مقاومت لبنان با شيلك بيش از سه هزار موشك به فلسطين، اسرائيلي ها را مجبور به ماندن در پناهگاهها كرده است و دشمن صهيونيستي در مقابل به عوامفريبي تبليغاتي دست زده و به رسانه هاي گروهي اجازه تصوير برداري از محل هاي سقوط موشك هاي حزب الله را نمي دهند.



وي افزود: دشمن صهيونيستي تصميم به توسعه عمليات نظامي خود در لبنان به عنوان بخشي از جنگ رواني گرفته تا دولت لبنان آنچه ديويد ولش معاون وزير امور خارجه آمريكا را آورده است، بپذيرد.

دبيركل حزب الله لبنان در بخش ديگري از سخنان خود از لبناني ها خواست تا از هرگونه بحث و جدل هاي سياسي يا تبليغاتي دوري كرده و اولويت را به پايداري و همبستگي به خاطر منافع لبنان بدهند.

وي همچنين از نهادها و احزاب خواست تا از برگزاري تظاهرات و اعتصاب ها بپرهيزند و تاكيد كرد: آنچه دشمن صهيونيستي مبني بر تماس برخي طرفها با اين رژيم و استقبال آنها از ادامه حملات ترويج مي كند، دروغ هايي بيش نيست.

نصرالله با بيان نظر مثبت خود با استقرار ارتش لبنان در جنوب گفت: اين امر "برون رفت سياسي" براي درگيري كنوني و فاكتوري كمك كننده به تعديل پيش نويس قطعنامه آمريكا و انگليس درباره لبنان به شمار مي رود.

وي در اين باره استقرار ارتش لبنان در منطقه مرزي جنوب لبنان گفت:اين امر راه را براي بررسي سياسي توقف تجاوزگري باز خواهد كرد.

دبيركل حزب الله لبنان با بيان اينكه اعتراض حزب الله به استقرار ارتش به خاطر محدوديت امكانات آن بود، خاطرنشان كرد: ارتش با امكانات كنوني آن قادر به مقابله و رويارويي (با دشمن) نيست و با وجود اجماع ملي و پايبندي به نكات هفت گانه پيشنهادي فواد سنيوره نخست وزير لبنان، موضوع تكميل استقرار ارتش در جنوب ليطاني را به بحث و گفتگوي داخلي خواهد سپرد.

وي گفت: اگر اجماعي بر اين مسئله است كه استقرار ارتش منفذي سياسي است كه منجر به توقف تجاوزگري مي شود اين امر از نظر برون رفت ملي شرافتمندانه اي است.

مبارزان حزب الله تا آخرين گلوله خود بر مبارزه با دشمن صهيونيستي پافشاري مي كنند

سيد حسن نصرالله تاكيد كرد: آنچه مستقر خواهد شد ارتش ملي بوده و نيروهاي مهاجم يا مزدور نيستند و با دستور دشمن كار نمي كنند بلكه ارتش ملي است كه تحت امر دولت منتخب لبنان كار مي كنند.

وي دراين باره افزود: به اين مفهوم به عنوان يك برون رفت، ما آن را (استقرار ارتش در جنوب را) مي پذيريم و مانعي دربرابر اين نوع گزينه نيستيم.

دبيركل حزب الله لبنان افزود: استقرار ارتش لبنان حافظ حاكميت واستقلال و جايگزيني براي استقرار نيروهاي بين المللي است.

وي در پايان سخنان خود وعده داد كه مبارزان حزب الله شكست هاي بيشتري را به نظاميان رژيم صهيونيستي وارد و خاك جنوب لبنان را به گورستاني براي مهاجمان مبدل كنند.