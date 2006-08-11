جذب جوانان به مساجد نيازمند برنامه ريزيهاي دقيق و كلان است

حجت الاسلام سيد شكر الله زندوي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اينكه عوامل جذب جوانان به مسجد دو نوع است، اظهار داشت: يكي از اين عوامل مربوط به ساختمان مساجد و ديگر مربوط به عوامل انساني در مساجد است.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان تصريح كرد: ساختمان مساجد، نظافت، فضاي فيزيكي، امكانات متعدد چون كتابخانه و فضاي ورزشي در جذب جوانان به مسجد مؤثر خواهد بود.

وي در ادامه عوامل انساني را شامل امام جماعت، هيئت امنا و خادمان مساجد برشمرد و گفت: نوع برخورد آنها با جوانان و اينكه بتوانند به خوبي مساجد را در زمينه هاي مختلف فعال كنند، منجر به جذب جوانان به مساجد خواهد شد. زيرا اگر عوامل انساني در مساجد فعال نباشند و اجازه فعاليتهاي فرهنگي نيز به جوانان ندهند، طرد و گريز نه تنها جوانان بلكه اقشار مختلف مردم را از مساجد به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام سيد شكر الله زندوي با بيان اينكه فراهم كردن امكانات مناسب و رسيدگي به امور مسجد در جذب جوانان تأثير گذار است، افزود: از آنجا كه همه چيز در حال توسعه است و روند رو به رشدي را طي مي كند از اين رو مساجد نيز بايد از حالت سنتي صرف خارج شود، چرا كه همخواني مساجد با شرايط جديد جذب جونان را به دنبال دارد.

وي ايجاد فضاهاي فرهنگي، اقتصادي و تفريحي در مساجد را و اينكه مسجد تنها مكاني براي اقامه نماز نباشد، را در جذب جوانان مهم خواند.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان ياد آور شد: مكان مساجد بايد در جايي قرار گيرد كه در كنار آن كتابخانه، پارك و ورزشگاه وجود داشته باشد و اين مكان يابي مناسب در رونق مساجد مؤثر است. البته اين امر نياز به برنامه سازي و برنامه ريزيهاي كلان دارد.