به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، اين جشنواره با حضور 750 ورزشكار پسر بسيجي در شش رشته ورزشي فوتسال، بسكتبال، واليبال، تنيس روي ميز، كشتي و تكواندو و به مدت سه روز در شش سالن ورزشي قم برگزار شد.
در رشتة فوتسال تيم خراسان رضوي، در رشته واليبال تيم يزد، در رشتة بسكتبال تيم اردبيل و در رشتههاي كشتي و تكواندو و تنيسروي ميز تيمهاي تهراني به عنوان نخست دست يافتند. در رشته فوتسال كه با حضور 10 تيم برگزار شد تيم خراسان رضوي در بازي پاياني با نتيجه 5 بر 2 تهران را برد و بازي ردهبندي بين ايلام و قزوين با نتيجة 11 بر يك به سود ايلام به پايان رسيد. در رشتة واليبال هشت تيم حضور داشتند كه در بازي پاياني تيم يزد دو بر يك تهران را برد و قهرمان شد و در بازي ردهبندي تيم واليبال بسيج دانشآموزي قم با برتري دو بر صفر مقابل زنجان سوم شد. در رشتة بسكتبال هشت تيم به رقابت پرداختند كه در بازي فينال اردبيل 71 بر 64 يزد را شكست داد و قهرمان شد و در بازي ردهبندي تيم قم 88 بر 74 تيم آذربايجان شرقي را برد و سوم شد. در رشتة تنيسروي ميز نه تيم رقابت كردند و در بازي پاياني تيم تهران سه بر صفر گلستان را برد و قهرمان شد و تيم تنيسروي دانش آموزان آذربايجان شرقي در بازي ردهبندي سه بر يك مقابل تيم قم به پيروزي رسيد و سوم شد.در پايان رقابتهاي كشتي كه با حضور شش تيم برگزار شد تيم كشتي تهران به قهرماني رسيد و خراسان رضوي و قم دوم و سوم شدند. در رقابتهاي تكواندو شش تيم رقابت كردند كه در پايان تيمهاي تهران، قم و زنجان اول تا سوم شدند.
خاطرنشان مي سازد رقابتهاي ورزشي دختران بسيجي دهمين جشنواره فرهنگي ورزشي پيشگامان بسيج با حضور 350 ورزشكار از نوزدهم تا بيست و دوم مردادماه در سه رشته واليبال، بسكتبال و تنيسروي ميز برگزار ميشود كه مراسم افتتاحيه آن صبح فردا در سالن 600 نفره شهيد رضاييان قم برگزار خواهد شد.
