هزينه آموزش معلولان از يارانه مراكز غير دولتي پرداخت مي شود

حسين نحوي نژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هزينه آموزشي ، درمان و توانبخشي معلولان بستري در مراكز غير دولتي از يارانه اي كه سازمان ماهيانه به آنها پرداخت مي كند كسر مي شود و در مراكز دولتي نيز با هزينه هاي اختصاص يافته به هر مركز تامين مي شود.

وي خاطر نشان كرد: آموزش معلولان مانند گفتار درماني ، كاردرماني و... بيشتر توسط بخش غير دولتي صورت مي گيرد و اين بخش فعال تر از بخش دولتي اقدام مي كند.

مديركل امور توانبخشي معلولان سازمان بهزيستي گفت: ارائه خدمات آموزشي به معلولان بيشتر در مراكز روزانه و از يارانه پرداختي به آنها محاسبه مي شود و در مراكز دولتي نيز براي ارائه اين خدمات به معلولان ، مبلغي دريافت نمي شود.

نحوي نژاد افزود: مبلغ يارانه پرداختي براي بيماران رواني مزمن بيش از بيماران ديگر و حداكثر 125 هزار تومان در ماه است و براي معلولان نيز بر حسب نوع خدماتي كه هر مركز به مددجويان ارائه مي دهد ، متفاوت است.

مديركل امور توانبخشي معلولان سازمان بهزيستي گفت: آموزش معلولان در مراكز توانبخشي روزانه براساس استانداردها تعريف شده صورت مي گيرد و آموزش هايي مانند جهت يابي ، مهارت هاي زندگي ، نظافت شخصي ، مراقبت از خود و... به معلولان داده مي شود.