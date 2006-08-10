  1. بین الملل
اسكاتلند يارد يك طرح تروريستي را خنثي كرد

اداره مركزي پليس لندن (اسكاتلند يارد) اعلام كرد كه پليس اين كشور يك طرح تروريستي مهم براي منفجر كردن هواپيماي در حال پرواز بين انگليس و آمريكا را خنثي كرده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين كشور بلافاصله در وضعيت آماده باش بسيار بالا قرار گرفت.

طي شب گذشته پليس تعداد زيادي را در لندن دستگير كرد.

پس از اقدام پليس، امنيت در همه فرودگاههاي انگليس افزايش يافته و اقدامات امنيتي ديگري نيز براي همه پروازها انجام شد.

دستور داده شد تا امنيت در فرودگاه هاي انگليس افزايش يابد و مسافران اجازه حمل چمدان هاي دستي را ندارند مگر اسباب و لوازمي كه در كيف هاي حمل ونقل جاي داده باشند.

پليس گفت كه در اين طرح تروريستي ابزار منفجره در چمدان دستي پنهان شده بودند.

اين طرح در يك عمليات مشترك توسط شعبه ضدتروريستي "اسكاتلند يارد" و سرويس امنيتي انگليس كشف شد و طي آن تعداد بسياري دستگير شدند.

"جان ريد" وزير كشور انگليس از همه طرفها خواست تا در تلاشي مشترك براي اطمينان از امنيت انگليس متحد شوند.

وي تصريح كرد :" نيروهاي امنيتي ما و سازمانهاي دولتي شرايط بسيار ضروري را براي شكست تروريسم ايجاد مي كنند، اما انجام اين امر ازسوي آنها نمي تواند كافي باشد."

