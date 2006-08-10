خودروهاي شخصي ؛ بحران پيش روي ترافيك پايتخت! / گزارش انتقادي مهر از معضل ترافيك تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حل مشكل ترافيك تهران به قدري دشوار و تا حدودي غير ممكن مي نمايد كه مديران شهري ، به ويژه مديريت حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران دست همكاري به سوي رسانه ها و اصحاب خبر دراز كرده و از آنان خواستار مشاركت در بهبود مشكل ترافيك پايتخت شده است.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، ترافيك را دغدغه اول شهروندان تهراني دانست و اذعان داشت: انتظار مي رود خبرگزاري ها و مطبوعات با اختصاص تيتر يك ، سرمقاله ، يادداشت نخست ، گزارشي اصلي و عكس روز ، اين موضوع مهم را هر روز مورد توجه ويژه قرار دهند.

در سال هاي دور ، زماني كه خيابان هاي پايتخت هنوز مملو از انواع خودروهاي خارجي و داخلي نشده بود و تنها تاكسي بود و اتوبوس هاي شركت واحد ، مساحت معابر اصلي و بعضا فرعي نيز همين اندازه فعلي بود اما آنچه امروز مي بينيم ، وجود 3 ميليون دستگاه خودرو در سطح معابر تهران است كه براي پذيرش اين تعداد خودرو ، تنها توانسته ايم به صورت مقطعي اقدامات عاجل و در عين حال كوتاه مدت انجام دهيم.

به گزارش مهر ، وجود مترو تهران در كنار توسعه ناوگان اتوبوسراني و افزايش تاكسي هاي خطي و گردشي ، به همراه عريض شدن برخي خيابان هاي اصلي و احداث بزرگراه ها و تقاطع هاي غير همسطح ، تا حدود زيادي در جلوگيري از بحران " قفل شدن خيابان هاي تهران " مثمر ثمر باشد.

البته در كنار اين عوامل ، بايد به مشاركت و فعال شدن بخش خصوصي در بخش حمل و نقل همگاني شهر تهران نيز اشاره داشت و اينكه وجود اتوبوس هاي ريالي يكي از طرح هاي موفق مديريت جديد شهري بوده است.

چندي پيش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از تقاضاي روز افزون بخش خصوصي در اين حوزه خبر داده بود و اعلام داشته بود كه از مجموع 25 شركت متقاضي فعاليت در ناوگان اتوبوسراني ، 3 شركت مورد تاييد قرار گرفته و از 55 شركت متقاضي فعاليت در شبكه تاكسيراني نيز 31 شركت به تاييد رسيده كه براي يك شركت پروانه بهره برداري صادر شده است.

مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي ، فراهم آوردن امكان مشاركت بخش خصوصي در تجهيز و تقويت حمل و نقل همگاني را پاسخ به انتظار و دغدغه مردم تهران دانست و تصريح كرد: با ورود بخش خصوصي حجم قابل توجهي از وسايل نقليه جمعي اعم از اتوبوس ، ميني بوس و ون در جهت رفاه شهروندان به معابر شهري سرازير مي شود.

وي با بيان اينكه تمامي مردم در اين شهر چند ميليوني با مشكلات ترافيك مواجه بوده و لحظه اي فارغ از دغدغه هاي ترافيك شهر نيستند ، تصريح كرد: در حال حاضر شهر تهران با داشتن بيش از 3 ميليون دستگاه خودرو ، رفته رفته به تكميل ظرفيت خود در شبكه بزرگراهي نزديك مي شود.

تشكري هاشمي ، با اشاره به 9500 كيلومتر شبكه بزرگراهي و شرياني و 3200 كيلومتر رمپ و لوپ در تهران ، گفت: اين مقدار اگر با شبكه راه هاي محلي اقدام شوند در مجموع 16 ميليون و 500 هزار طول معابر شهر تهران است كه اين مقدار در مقابل تعداد خودروهايي كه روزانه در اين شهر تردد مي كنند رقم قابل توجهي نيست.

به گفته مديران شهرداري تهران ، در حال حاضر 5/62 درصد سفرهاي درون شهري در وضعيت نامطلوب قرار دارد كه 43 درصد آن بحراني است.

مشاور عالي شهردار تهران با اشاره به اينكه اصل مشكل ترافيك و حاد بودن آن به قدري واضح است كه نه تنها اساتيد ترافيك ، بلكه عموم مردم نيز نسبت به آن واقف هستند ، گفت: راه حل هاي متعددي از جمله توسعه بزرگراه ها ، دو طبقه كردن بعضي بزرگراه ها ، اصلاحات هندسي ، تقويت حمل و نقل عمومي ، مديريت و كاهش تقاضاي سفر مورد بررسي قرار گرفته است.

شهردار تهران با بيان اينكه مديريت ترافيك پايتخت متولي خاصي ندارد ، تصريح كرد: حاضرم با هر شخص و مسئولي كه مخالف اين امر است ، به طور منطقي گفتگو كنم.

دكتر محمد باقر قاليباف با بيان اينكه امروز معضل ترافيك به دغدغه اصلي و اول شهروندان تهراني تبديل شده است ، تصريح كرد: با وجود اينكه حداقل 15 نهاد و سازمان در امر ترافيك تهران دخيل هستند اما متاسفانه اين بحث متولي خاصي نداشته و مشخص نيست كه پاسخگوي اصلي چه كسي است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، بيشترين حجم ترددهاي روزانه درون شهري شهروندان تهراني در يك ساعت اوج ترافيك صبحگاهي طي سال گذشته با خودروهاي شخصي انجام شد.

در حالي كه كارشناسان ترافيك شهري همچنان تقويت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي را موثرترين راهكار حل معضل ترافيك تهران مي دانند اما آمار 3 ميليون خودرو شخصي در تهران ، آمار 40 درصدي تردد خودروهاي تك سرنشين در ساعات اوج ترافيك صبحگاهي و سهم كمتر از 25 درصدي مترو و اتوبوسراني در حمل و نقل درون شهري پايتخت ، بيانگر اين است كه هنوز عملا تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم...

بر اساس اعلام شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ، در مقايسه سهم وسايل نقليه در جابجايي سفرهاي سواره در يك ساعت اوج ترافيك صبحگاهي ، خودروهاي سواري با 10/32 درصد بيشترين سهم را در تردد هاي شهري به خود اختصاص داده اند.