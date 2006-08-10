شناسايي و انهدام باند بزرگ قاچاق سوخت در زنجان

سردار غلامحسين آقاگلزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان ، با عنوان اين مطلب كه اين باند در قالب يك شركت شيميايي ، اقدام به قاچاق گازوئيل مي كرد ، افزود: اين شركت طي 3 سال قاچاق گازوئيل توانسته بود بيش از 15 ميليون و 18 هزار و 416 ليتر در پوشش روغن هاي صنعتي قاچاق كند.

وي ، ارزش ريالي اين مقدار سوخت قاچاق شده را 50 ميليارد ريال اعلام كرد و متذكر شد: قاچاقچيان ، سوخت گازوئيل را به وسيله كارهاي شيميايي به روغن هاي صنعتي تبديل مي كردند و آن را از طريق مرز جلفا به خارج از مرز منتقل مي كردند و سپس با انجام دادن يك فرايند شيميايي خاص ، روغن هاي صنعتي را به گازوئيل تبديل مي نمودند.

آقاگلزاده تاكيد كرد: تمامي عوامل و همچنين متهم اصلي پرونده دستگير شده اند و با قرار وثيقه 5 ميليارد ريالي تحويل زندان مركزي زنجان داده شده اند.