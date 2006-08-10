بحران لبنان اوضاع فلسطين را تحت الشعاع قرار ندهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري آلمان ، " كوفي عنان " با انتشار پيامي همچنين تصريح كرد : اين نگراني وجود دارد كه وخامت اوضاع در فلسطين به خصوص در نوار غزه تحت الشعاع بحران موجود در لبنان قرار گيرد كه بايد تا حد امكان از اين امر جلوگيري كرد.

دبير كل سازمان ملل با اشاره به ربوده شدن رئيس پارلمان فلسطين اظهار داشت : تداوم اسارت رئيس پارلمان فلسطين همچنان ما را نگران كرده است . بايد راهي براي تسريع در آزادي وي جستجو كرد .

" عنان " با بيان اين مطلب كه اين اقدامات دولت فلسطين را كه بايد براي بقاي راه ‌حل دو دولت پايدار بماند، تضعيف مي ‌كند ، گفت : رويدادهاي منطقه نشان مي دهد كه به منظور برقراري صلح در منطقه به يك طرح جامع نياز است .

وي درعين حال خواستار تحقيقات فراگير و گسترده در مورد كشتار شهروندان لبناني در شهر قانا به دست نظاميان رژيم صهيونيستي شد.

بنا بر اين گزارش، در اين تجاوز وحشيانه رژيم صهيونيستي بيش از 60 زن و كودك بي گناه لبناني قرباني عمليات تروريستي و وحشيانه شدند.

دبيركل سازمان ملل متحد با نقض آشكار قوانين بين المللي خواندن كشتار قانا تحقيقات گسترده در مورد اين كشتاري كه اسرائيل در 30 ژوئيه گذشته شد را خواستار شد.