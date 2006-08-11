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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۶

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با مهر :

قول افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را نمي دهم / دولت در عدم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مقصر نيست

قول افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را نمي دهم / دولت در عدم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مقصر نيست

با توجه به اينكه منابع مالي لازم را در اختيار نداريم هيچ قولي براي افزايش حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان نمي دهم.

داود مددي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، همچنين با بيان اينكه دولت در عدم افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مقصر نيست ، افزود: طرح افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري به 200 هزار تومان از ناحيه دولت نبوده و اين موضوع در كميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد و به تصويب رسيده است و در اين ميان بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي ناديده گرفته شده اند ، بنابراين دولت در اين امر مقصر نبوده است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه منابع مالي لازم را در اختيار نداريم ، هيچ قول و وعده اي براي افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي به 200 هزار تومان نمي دهيم اما در صورتي كه دولت در تامين اعتبار آن به كمك سازمان تامين اجتماعي بيايد ، قادر به افزايش حقوق خواهيم بود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با موافقت دولت با تخصيص اعتبار به سازمان تامين اجتماعي به منظور افزايش حقوق ببازنشستگان تامين اجتماعي ، گفت: تا كنون صحبتي در خصوص موافقت دولت با اين امر نشنيده ام و به نظر مي رسد هنوز موافقتي صورت نگرفته است.

کد مطلب 364978

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