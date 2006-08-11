قول افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را نمي دهم / دولت در عدم افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مقصر نيست

داود مددي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، همچنين با بيان اينكه دولت در عدم افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي مقصر نيست ، افزود: طرح افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري به 200 هزار تومان از ناحيه دولت نبوده و اين موضوع در كميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد و به تصويب رسيده است و در اين ميان بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي ناديده گرفته شده اند ، بنابراين دولت در اين امر مقصر نبوده است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه منابع مالي لازم را در اختيار نداريم ، هيچ قول و وعده اي براي افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي به 200 هزار تومان نمي دهيم اما در صورتي كه دولت در تامين اعتبار آن به كمك سازمان تامين اجتماعي بيايد ، قادر به افزايش حقوق خواهيم بود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با موافقت دولت با تخصيص اعتبار به سازمان تامين اجتماعي به منظور افزايش حقوق ببازنشستگان تامين اجتماعي ، گفت: تا كنون صحبتي در خصوص موافقت دولت با اين امر نشنيده ام و به نظر مي رسد هنوز موافقتي صورت نگرفته است.