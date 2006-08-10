رويارويي چهاردقيقه اي مهدوي كيا و نكونام

به گزارش خبرنگار "مهر" ديداررفت دو تيم هامبورگ و اوساسونا در ورزشگاه AOL شهر هامبورگ در حالي با نتيجه تساوي بدون گل به پايان رسيد كه مهدوي مهدوي كيا و جواد نكونام دو ملي پوش فوتبال كشورمان در اين ديدار براي مدت چهار دقيقه با يكديگر رويارو شدند.





مهدوي كيا در ديدار شب گذشته به مدت 90 دقيقه از سوي توماس دال در زمين حضور پيدا كرد اما نكونام در دقيقه 89 طي تعويضي تاكتيكي به جاي ساوو ميلوشويچ وارد زمين شد و چهار دقيقه پاياني اين ديدار را درزمين حضور داشت.

ديدار برگشت اين دو تيم دوهفته بعد در پامپلوناي اسپانيا برگزار خواهد شد.