فيلم سينمايي "شعله" ركوردار بينندگان است

به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه گزارش مركز تحقيقات صدا و سيما آمده است كه فيلم سينمايي "خواهران غريب" از شبكه دو (33 درصد) و فيلم سينمايي "مهر مادري" (23 درصد) از شبكه يك رتبه هاي دوم و سوم را در ميان فيلم هاي سينمايي پخش شده درهفته چهارم تيرماه را كسب كردند. فيلم هاي "فراري" محصول ايتاليا، "تلاطم" محصول ايران و "بازگشت به حيفا" محصول سوريه در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

در مجموع 65 درصد پاسخگويان، حداقل يكي از فيلم هاي سينمايي پخش شده در هفته چهارم تير ماه را تماشا كردند. مردان و زنان به يك نسبت، نوجوانان (90 درصد) بيشتر از ساير گروه هاي سني و افراد با تحصيلات راهنمايي و دبيرستان (79 درصد) بيشتر از ساير گروه هاي تحصيلي بيننده حداقل يك فيلم سينمايي بودند.

از ميان 22 فيلم سينمايي پخش شده از شبكه هاي مختلف تلويزيون در هفته چهارم تير ماه، چهار فيلم ايراني بودند. همچنين در هفته مذكور از كشورهاي انگليس و آلمان هر كدام سه فيلم و از كشورهاي آلمان، فرانسه، هند و ژاپن هر كدام دو فيلم و از كشورهاي كانادا، سوريه، ايتاليا، هنگ كنگ و محصول مشترك يك فيلم پخش شده است.

47 درصد پاسخگويان، حداقل يكي از چهار فيلم ايراني، 22 درصد حداقل يكي از سه فيلم انگليسي و 18 درصد حداقل يكي از سه فيلم كشور آمريكا و 45 درصد حداقل يكي از دو فيلم هندي را تماشا كردند و بيننده حداقل يكي از دو فيلم آلماني 17 درصد و بيننده حداقل يكي از دو فيلم فرانسوي 9 درصد و بيننده حداقل يكي از دو فيلم ژاپني 5/6 درصد بوده است.



از سوي ديگر فيلم ايتاليايي "فراري" 5/15 درصد، فيلم "بازگشت به حيفا" محصول سوريه 15 درصد و فيلم محصول مشترك "محاكمه" 9 درصد و فيلم هنگ كنگي "مقصد ناشناخته" هشت درصد بيننده داشته است. با در نظر گرفتن تعداد فيلم هاي پخش شده از كشورهاي مذكور، قدرت جذب فيلم هندي (5/22) بيشتر و قدرت جذب فيلم ژاپني (2/3 درصد) كمتر از ساير فيلم ها است.

رتبه بندي رضايت بينندگان از فيلم هاي فوق الذكر و ميانگين رتبه رضايت و قدرت جذب فيلم ها نشان مي دهد كه در نهايت فيلم هاي ايراني رتبه اول، فيلم هاي آمريكايي رتبه دوم و فيلم هاي انگليسي، هنگ كنگي، هندي و ايتاليايي رتبه سوم را به دست آورده اند. ميانگين ميزان بيننده فيلم هاي آمريكايي 7/14 درصد، ميانگين ميزان بيننده فيلم هاي ايراني 5/12 درصد و ميانگين ميزان بيننده فيلم هاي انگليسي 3/12 و ميانگين بيننده فيلم هاي روسي 5/3 درصد بوده است.