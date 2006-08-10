مازندراني ها 725 ميليون ريال به مردم لبنان كمك كردند

علي اكبر صفري مسئول ستاد احسان و نيكوكاري استان با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار "مهر" در ساري با تقدير از حضور حماسي و حمايت هاي همه جانبه مردم ولايتمدار استان در راهپيماييها در پاسخ به نداي رهبر معظم انقلاب براي حمايت از مبارزان حزب الله و مردم مظلوم لبنان و فلسطين در مقابله با جنايتهاي رژيم اشغالگر قدس تصريح نمود: مبلغ 725 ميليون ريال از كمكهاي انسان دوستانه مردم ولايتمدار استان توسط پايگاه هاي كميته امداد امام خميني (ره) در سراسر استان تاكنون جمع آوري و از طريق كميته امداد امام خميني (ره) كشور به حساب حزب الله لبنان واريز شده است.

وي خاطرنشان كرد: دفاتر كميته امداد امام خميني (ره) در سراسر استان با راه اندازي پايگاههاي جمع آوري كمك در روزهاي جمعه جنب مصلاهاي به جمع آوري كمكهاي مردمي براي حمايت از حزب الله لبنان اقدام مي نمايد و مردم نوعدوست مازندران در صورت عدم دسترسي به دفاتر امداد و پايگاههاي جمع آوري كمك مي توانند كمكهاي نقدي خود را به شماره حساب 3314 كمكهاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) استان نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهداء ساري واريز نمايند.