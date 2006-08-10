بي توجهي دولت بلر به ارسال تجهيزات نظامي كافي براي نظاميان انگليسي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين كميته دفاعي بر كمبود تجهيزات نظامي مهم كه شامل تانك و هلي كوپترمي شود، تاكيد كرد .

نمايندگان پارلمان انگليس درگزارشي بر مبناي ديدار از برخي از 72 هزار نظامي انگليسي در جنوب عراق اعلام كردند :" ما از كمبود تجهيزاتي كه آنها با آن مواجهند، آزرده خاطر شديم."

در اين گزارش آمده است :" وزارت دفاع بايد كمبود تجهيزات اين نيروها را به عنوان يك موضوع مهم مورد رسيدگي قرار دهد . نيروهاي ما نمي توانند منتظر پروژه هاي درازمدتي باشند كه بايد به ثمر بنشينند، آنها به اين تجهيزات در حال حاضر نياز دارند."

نمايندگان پارلمان انگليس در گزارش خود يادآور شدند :"ما نمي توانيم آنها را بدون ابزاري كه براي انجام وظيفه خود به آن نياز دارند، به اين ماموريتها بفرستيم."

اعضاي پارلمان همچنين خاطر نشان كردند :" نبود توانايي براي رسيدگي به اين مسئله با ضرورت هر چه تمامتر و سريعتر، رضايت بخش نيست."

آنها همچنين در مورد كمبود هلي كوپتر نيز گفتند : يك نگراني عميق در اين مورد وجود دارد و اگر اين مسئله مورد رسيدگي قرار نگيرد ، تاثير و انسجام عمليتهاي زميني انگليس آسيب خواهد ديد."



اين در حالي است كه اخيرا يك روزنامه انگليسي گزارش داد كه يك كميته پارلماني انگليس در گزارش خود،"دس براون" وزيردفاع اين كشور را به بي كفايتي در حافظت از نظاميان و كوتاهي در ارائه برنامه اي مناسب براي درگيريها در افغانستان متهم كرده است.