"آميتيس" آماده پخش از تلويزيون است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، داستان فيلم تلويزيوني "آميتيس" از جايي شروع مي شود كه پسري به نام آرش لوحي را پيدا مي كند كه مربوط به آميتيس دختر هوخشتره آخرين پادشاه ماد است. لوح حاوي مطالب تاريخي تعيين كننده اي است، به همين دليل خواهان بسياري در ايران و خارج پيدا مي كند.

رضا رويگري در نقش بازرگان يهودي انگليسي الاصل به طمع لوح به ايران مي آيد و در برخورد با لاله اسكندري بازيگر نقش آميتيس يكبار ديگر تاريخ را زنده مي كند. آنچه در لوح آميتيس تنظيم شده، قدمت ايران را به پيش از هخامنشيان نسبت مي دهد و اين ماجرا كه از پس هزاران سال سر برآورده رويدادهايي را در داستان رقم مي زند.

"آميتيس" نخستين ساخته مهران برومند است كه كار خود را در سينما و تلويزيون با دستياري كارگردان شروع كرد. وقايع فيلم هم در لوكيشن هايي رخ مي دهد كه مجيد ميرفخرايي آن را در منطقه خجير در شمال شرقي تهران طراحي كرد. تهيه كنندگي اين فيلم بر عهده محسن حقيقت جو است و آرش عاصفي، محسن زهتاب و ناصر آشوري ديگر بازيگران "آميتيس" هستند.