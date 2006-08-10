  1. جامعه
/ با اجراي طرح جهادي 137 /

53 هزار متر مربع از سيماي شهري شمال تهران زيباسازي شد

بيش از 53 هزار متر مربع از سيماي شهري نواحي پنجگانه شهرداري منطقه يك به منظور بهسازي و پاك نمودن نازيبايي هاي بصري شهر ، با اجراي طرح جهادي 137 در شمال تهران زيباسازي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، با گذشت كمتر از يك ماه از اجراي طرح جهادي 137 در پنج ناحيه اين منطقه شمال تهران ، بيش از 40 هزار متر مربع عمليات پاكسازي و 13 هزار متر مربع عمليات رنگ آميزي جداول، ديوارها و معابر، 1500 متر شعار نويسي و 1200 مورد نصب پلاك شناسايي معابر و منازل از سوي معاونت خدمات شهري و فضاي سبز اين منطقه انجام شده است.

بر اساس همين گزارش ، پنجمين دوره طرح جهادي 137 از روز شنبه چهاردهم مرداد در محله هاي اقدسيه ، كاشانك ، نوبنياد ، دارآباد اجرا و پاكسازي خيابان هاي سطح محدوده، ايمن سازي و تعريض و ديوارسازي رود دره دارآباد و شستشوي ديوار خيابان شهيد لنگري و موحد دانش و ... از جمله فعاليتهاي انجام شده بوده است.

اين طرح از شنبه 21 مردادماه در ناحيه شش كه شامل محله هاي دارآباد و برخي شهرك هاي مي شود، اجرا خواهد شد.
 

کد خبر 365022

