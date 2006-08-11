افسانه هاي يوناني خوانده مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در اين برنامه روابط انسان هاي يوناني با خدايان و پهلوانان اسطوره اي و نيز نقش افسانه ها و قصه هاي مردم يونان در شكل گيري افسانه ها و باورهاي ديروز و امروز آنان مورد بررسي قرار مي گيرد.

كارشناس برنامه " افسانه ملل " فهيمه سياحيان است. اين برنامه شنبه 21 مردادماه ساعت 30/22 از راديو فرهنگ پخش مي شود.

در همين شب برنامه هفت اقليم با دعوت از رضا دبيرنژاد - مدير روابط عمومي كاخ موزه نياوران - به طرح مسائل ميراث فرهنگي و موزه ها مي پردازد. وي كه داراي تاليفات و تجربه هاي فراواني در امر موزه داري است پاسداري و حفاظت از ميراث كهن و بناهاي تاريخي و همچنين نقش موزه ها را مورد توجه قرار مي دهد. در اين برنامه كتاب هاي بنياد خيريه دكتر افشار و آخرين اخبار مربوط به ميراث فرهنگي نيز مرور مي شود.

هفت اقليم ساعت 30/18 پخش مي شود.