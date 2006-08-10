شمار شهدا و زخمي هاي شهر نجف به 86 تن افزايش يافت / چهار زائر ايراني در ميان مجروحان هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پليس و پزشكي عراق گفتند كه براثر انفجار امروز در شهر نجف اشرف دست كم 31نفر شهيد و 55 نفر ديگر زخمي شده اند.

يك منبع پزشكي در بيمارستان نجف اعلام كرد كه پيكرهاي 31 شهيد و 55 زخمي ناشي از اين انفجار به اين بيمارستان منتقل شده است.

يك منبع پليس عراق گزارش داد كه يك فرد انتحاري خود را در مركز ايست وبازرسي ورودي بازار بزرگ بخش قديمي نجف در فاصله 150متري بارگاه ملكوتي حضرت امام علي (ع) منفجر كرد.

وي افزود: شماري از كشته ها پليس هستند ودر بين زخمي ها، چهار زائر ايراني وجود دارد.

خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت كه تعداد زيادي از فروشگاههاي تجاري نيز به شدت آسيب ديده و خسارتهايي به آنها وارد شده است و شمار زيادي از نيروهاي پليس و امنيتي عراق نيز در پي اين انفجار در محل مستقر و با متفرق كردن تجمع كنندگان، شهر نجف را به طور كامل بر روي خودروها به جز آمبولانس ها و زائران بستند.

برپايه اين گزارش، شهر نجف از زمان پايان درگيريهاي شديد نيروهاي جيش المهدي متعلق به مقتدي صدر با نيروهاي آمريكايي در اوت سال 2004ميلادي نسبتا آرام بوده است.

از سوي ديگر، قاسم يحيي وزير بهداشت عراق در گفتگوي امروز خود با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه دست كم 1850نفر در ماه گذشته ميلادي در مناطق مختلف بغداد كشته شده اند كه اكثر آنها براثر اصابت گلوله به قتل رسيده اند.

وي گفت: پزشكي قانوني شهر بغداد در ماه ژوئيه اجساد 1850نفر را تحويل گرفته است.