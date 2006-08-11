نرم افزار كمك رساني به انتخاب رشته كنكوري ها امروز توزيع مي شود / نرم افزار تعهدي براي سازمان سنجش در خصوص قبولي داوطلبان ايجاد نمي كند

لبه گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "كورش پرند" صبح روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص نرم افزار سامان رشته (راهنمايي انتخاب رشته) افزود: عدم آگاهي داوطلبان از رشته هاي دانشگاهي، عدم اطلاع از آينده شغلي رشته هاي دانشگاهي، عدم اطلاع كافي از ويژگي ها و امكانات دانشگاهي، كمبود مراكز مشاوره اي معتبر براي راهنمايي صحيح، عدم آشنايي كافي از روش هاي گزينش و سهميه بندي مختلف منطقه 1، 2 و 3 و شكست ظرفيت هاي دانشگاهي، عدم اطلاع از نمرات قبولي داوطلبان در سال هاي گذشته و كوتاه بودن زمان براي انتخاب رشته از جمله مشكلاتي است كه داوطلبان عنوان مي كنند.

رئيس مركز مطالعات تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش گفت: بر اين اساس نرم افزار شماره 1 سامان رشته در سال 82 به داوطلبان ارائه شد و در سال جاري اين نرم افزار به دو قسمت نرم افزار شماره 1 در زمينه مشكلات انتخاب رشته و نرم افزار شماره 2 جهت كمك رساندن به داوطلب در زمينه انتخاب رشته با توجه به اطلاعات سال هاي گذشته تقسيم شده است.

وي اضافه كرد: اين CD داراي 6 گام است. در گام اول داوطلب مشخصات خود، گام دوم اطلاعات كارنامه، گام سوم انتخاب رشته هاي مورد علاقه، گام چهارم دانشگاه هاي مورد علاقه را وارد مي كند. گام پنجم نيز مربوط به نتايج جستجوي رشته و ارائه دفترچه انتخاب رشته مي شود. در گام ششم داوطلب مي تواند فرم انتخاب رشته خود را ببيند و از آن پرينت تهيه كند.

پرند با بيان اين كه سياست سازمان سنجش شفاف سازي است گفت: ميانگين نمرات كل گروه هاي مختلف بر اساس مناطق 1، 2 و 3 در سال هاي 83 و 84 در اين نرم افزار مشخص شده است و همچنين داوطلب مي تواند از چگونگي محاسبه نمرات تراز و واقعي آگاه شود.

وي با تأكيد بر اين كه بهترين راهنمايان انتخاب رشته معلمين و مشاورين مدارس هستند، افزود: اطلاعات دفترچه انتخاب رشته كامل است و داوطلبان مي توانند با استفاده از نرم افزار نيز انتخاب رشته كنند.

رئيس مركز مطالعات تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش گفت: اين سامان رشته به منظور كمك به داوطلبان در فرايند انتخاب رشته طراحي و پياده سازي شده است. اطلاعات ارائه شده در نرم افزار صرفا جهت اطلاع رساني بوده و تعهدي براي سازمان سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص قبولي داوطلبان در آزمون سال 85 ايجاد نمي كند. ضمن اينكه در صورت هر گونه مغايرت بين اطلاعات نرم افزار و دفترچه انتخاب رشته ملاك دفترچه انتخاب رشته است.

به گزارش مهر، نرم افزار شماره 2 سامان رشته از امروز با مبلغ 15000 ريال در تمامي باجه هاي روزنامه فروشي سراسر كشور توزيع مي شود.