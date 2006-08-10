آمادگي كشورهاي اسلامي عضو "آ.سه.آن" براي اعزام نيرو به لبنان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "دجوكو سوسيانتو" رئيس ستاد مشترك ارتش اندونزي پس از گفتگو با "محمد انور" همتاي مالزيايي و "آونگ هالبي" همتاي برونئي خود اظهار داشت :"نيروهايي از برونئي، اندونزي و مالزي آماده اعزام به لبنان هستند ، اما در عين حال منتظر تاييد شوراي امنيت سازمان ملل كه اعزام هر نوع گروه حافظ صلح را رهبري خواهد كرد، هستند" .



وي افزود: "اين پيام كه ما خواهان انتقال آن هستيم ، اين است كه سازمان ملل بايد بداند كه سه كشور اسلامي (اندونزي ، مالزي و برونئي) درانجام اين ماموريت جدي هستند" .



مقامات سازمان ملل ميلي به گفتگو درباره اعزام نيروهاي حافظ صلح به لبنان تا زماني كه شوراي امنيت درباره پايان درگيريها بين اسرائيل و حزب الله تصميم گيري كند ، ندارد .



مالزي هفته گذشته اعلام كرد به محض اينكه يك آتش بس اعلام شود هزار سرباز را به لبنان اعزام خواهد كرد .



محمد انور رئيس ستاد مشترك ارتش مالزي نيز امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت :"مالزي نيز آماده ارسال نفربرهاي زرهي و يك كشتي پشتيباني است".

هالبي رئيس ستاد مشترك ارتش برونئي اعلام كرد كه كشورش آماده اعزام 200 سرباز است و اين در حالي است كه اندونزي تاكنون اعلام كرده كه آماده اعزام يك گردان كه معمولا شامل 850 سرباز است، مي باشد .



رئيس ستاد ارتش اندونزي همچنين خاطرنشان كرد كه ما درباره احتمال اعزام سربازبه عنوان بخشي از نيروهاي چند مليتي در صورت ضرورت گفتگوهاي بيشتري خواهيم كرد .



اسرائيل خواهان استقرار دستكم 15 هزار سرباز بين المللي براي جلوگيري از حملات حزب الله عليه اسرائيل است .



لبنان نيز طرحي را مبني بر استقرار 15 هزار تن از نيروهاي ارتش خود در مرز اسرائيل ارائه داده است.