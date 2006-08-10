  1. بین الملل
آمادگي كشورهاي اسلامي عضو "آ.سه.آن" براي اعزام نيرو به لبنان

روساي ارتش سه كشور اسلامي بزرگ عضو سازمان كشورهاي جنوب شرق آسيا "آ.سه.آن" امروز تمايل خود را براي اعزام 2 هزار نظامي در قالب نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل به لبنان اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "دجوكو سوسيانتو" رئيس ستاد مشترك ارتش اندونزي پس از گفتگو با "محمد انور" همتاي مالزيايي و "آونگ هالبي" همتاي برونئي خود اظهار داشت :"نيروهايي از برونئي، اندونزي و مالزي آماده اعزام به لبنان هستند ، اما در عين حال منتظر تاييد شوراي امنيت سازمان ملل كه اعزام هر نوع  گروه حافظ صلح را رهبري خواهد كرد، هستند" .  

وي افزود: "اين پيام كه ما خواهان انتقال آن هستيم ، اين است كه سازمان ملل بايد بداند كه سه كشور اسلامي (اندونزي ، مالزي و برونئي) درانجام اين ماموريت جدي هستند" .

مقامات سازمان ملل ميلي به گفتگو درباره اعزام نيروهاي حافظ صلح به لبنان تا زماني كه شوراي امنيت درباره پايان درگيريها بين اسرائيل و حزب الله تصميم گيري كند ، ندارد .

مالزي هفته گذشته اعلام كرد به محض اينكه يك آتش بس اعلام شود هزار سرباز را به لبنان اعزام خواهد كرد .

محمد انور رئيس ستاد مشترك ارتش مالزي نيز امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت :"مالزي نيز آماده ارسال نفربرهاي زرهي و يك كشتي پشتيباني است".

هالبي رئيس ستاد مشترك ارتش برونئي اعلام كرد كه كشورش آماده اعزام 200 سرباز است و اين در حالي است كه اندونزي تاكنون اعلام كرده  كه آماده اعزام يك گردان كه معمولا شامل 850 سرباز است، مي باشد .

رئيس ستاد ارتش اندونزي همچنين خاطرنشان كرد كه ما درباره احتمال اعزام سربازبه عنوان بخشي از نيروهاي چند مليتي در صورت ضرورت گفتگوهاي بيشتري خواهيم كرد .

اسرائيل خواهان استقرار دستكم 15 هزار سرباز بين المللي براي جلوگيري از حملات حزب الله عليه اسرائيل است . 

لبنان نيز طرحي را مبني بر استقرار 15 هزار تن از نيروهاي ارتش خود در مرز اسرائيل ارائه داده است.

