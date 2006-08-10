تيم واليبال جوانان دختر خراسان جنوبي به مسابقات قهرماني كشور اعزام مي شود

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" رييس هيات واليبال شهرستان سرايان گفت: با نظر رييس هيات واليبال خراسان جنوبي مقرر شد تيم جوان و نوپاي شهرداري سرايان به عنوان نماينده اين استان به مسابقات كشوري در قزوين اعزام شود .
قشقايي افزود : اين مسابقات 2 شهريور ماه در قزوين آغاز و تا 9 شهريور ماه ادامه مي يابد . با توجه به درخشش تيم نوجوانان دختر خراسان جنوبي در سطح كشور و كسب عنوان سومي اميد است اين تيم نيز بتواند براي واليبال اين استان موفقيت ديگري را رقم بزند .
وي تصريح كرد : تيم شهرداري سرايان خراسان جنوبي با تيم هاي تهران ، مازندان ، گيلان ، سمنان ، آذربايجان شرقي ، ايلام و قزوين به مسايقات خواهد پرداخت .
نظر شما