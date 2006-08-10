  1. ورزش
۱۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

تيم واليبال جوانان دختر خراسان جنوبي به مسابقات قهرماني كشور اعزام مي شود

تيم واليبال جوانان دختر شهرداري سرايان به نمايندگي از خراسان جنوبي به مسابقات قهرماني كشور درقزوين اعزام مي شود .

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" رييس هيات واليبال شهرستان سرايان گفت‌: با نظر رييس هيات واليبال خراسان جنوبي مقرر شد تيم جوان و نوپاي شهرداري سرايان به عنوان نماينده اين استان به مسابقات كشوري در قزوين اعزام شود .

قشقايي افزود : اين مسابقات 2 شهريور ماه در قزوين آغاز و تا 9 شهريور ماه ادامه مي يابد . با توجه به درخشش تيم نوجوانان دختر خراسان جنوبي در سطح كشور و كسب عنوان سومي اميد است اين تيم نيز بتواند براي واليبال اين استان موفقيت ديگري را رقم بزند .

وي تصريح كرد : تيم شهرداري سرايان خراسان جنوبي با تيم هاي تهران ، مازندان ، گيلان ، سمنان ،‌ آذربايجان شرقي ، ايلام و قزوين به مسايقات خواهد پرداخت .

کد خبر 365061

