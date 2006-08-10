شوراها تجلي حضور متن مردم در اداره و نظارت بر امور هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور صبح امروز پنجشنبه در ديدار اعضاي شوراي عالي استانها با تاكيد بر اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانوني كامل و مترقي است گفت: ما هنوز با اجرايي شدن كامل همه ظرفيت هاي قانون اساسي از جمله موارد مربوط به شوراها فاصله داريم و اين مستلزم تهيه، تنظيم و تصويب قوانين عادي است بايد با تلاش شوراي عالي استان ها و بدنه شوراهاي شهر و روستا صورت گيرد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به برخي مشكلات فراروي شوراي شهر و روستا، عمده آنها را به دليل تازه تاسيس بودن اين نهاد در كشور دانست وافزود: با حوصله، تدبير و گذشت بيشتر زمان، شوراها به عنوان بخشي از حاكميت و در تنظيم روابط با ساير نهادها جايگاه خود را به مرور كسب خواهند كرد همانطور كه طي سال هاي اخير اين نهاد توانست شكل اوليه خود را به دست آورد.

رئيس جمهور بر آمادگي كامل دولت براي واگذاري حداكثري تصدي ها مربوط به حوزه عمل شوراها به اين نهاد تاكيد كرد و افزود: لازمه اين كار ايجاد بسترها و ظرفيت هاي لازم در شوراها و آمادگي آنها براي انجام مطلوب امور است تا احيانا به واسطه واگذاري ها خللي در كار بسترها و ظرفيت هاي لازم در شوراها و آمادگي آنها براي انجام مطلوب امور است تا احيانا به واسطه واگذاري ها خللي در كار پيش نيايد كه به جاي تسهيل امور موجب نارضايتي مردم شود.

احمدي نژاد با اشاره به تعداد كثير شوراها و گستردگي آنها در اقصي نقاط كشور بر لزوم نظارت و دقت مجموعه شوراها به ويژه شوراي عالي استانها بر بدنه خود به منظور ارتقاي كاركردها و كاهش تخلفات احتمالي تاكيد و خاطرنشان كرد: صيانت از اصل موجوديت شهر و روستا و هويت، معماري و حدود و كليت آن از مهمترين وظايف شوراهاي شهر و روستاست.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه شوراهاي شهر و روستا به عنوان نهادي برآمده از متن مردم بخشي از حاكميت و تصميمات آنها موثر بر سرنوشت شهروندان و روستاييان است، گفت: اين به معناي جدا شدن از بدنه مردم نيست و شوراها در برابر مسئوليت هايي كه بر عهده دارند پاسخگو هستند.

در اين جلسه مهندس چمران رئيس شوراي عالي استان ها در سخناني گزارشي از فعاليت ها و عملكرد اين شورا و مشكلات پيش رو بيان كرد و تعدادي از اعضاي كميسيون هاي تخصصي شوراي عالي استان ها نيز گزارشي از اقدامات و مشكلات خود ارائه دادند.