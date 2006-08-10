ايران آماده گفتگو درباره پيشنهاد روسيه است / شركاي ايراني ما بزودي به مسكو خواهند آمد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه كامرسانت چاپ روسيه، كرينكو درباره موضع ايران نسبت به پيشنهاد روسيه به ولاديمير پوتين رئيس جمهور اين كشور گفت: "آنها دريافتند كه پيشنهاد ما فوق العاده جالب است و آماده گفتگو درباره جزئيات آن هستند."

وي همچنين ضمن اعلام آمادگي كشورش براي گفتگو در اين باره اظهار داشت: شركاي ايراني ما يكي از همين روزها به روسيه خواهند آمد و گفتگوها به طور مداوم در دست انجام است.

در همين رابطه روز گذشته "غلامرضا انصاري" سفير ايران در مسكو اعلام كرد كه ايران همچنان پيشنهاد روسيه را در زمينه پروژه مشترك در رابطه با غني سازي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.

انصاري گفت : پيشنهادي كه در پايان سال گذشته از سوي روسيه ارائه گرديد، اكنون درباره آن بحث و گفتگو مي شود و از سوي رهبران ايران مورد تائيد قرار گرفته است.

وي افزود: ما مشكلي درباره خريد سوخت از روسيه و يا ديگر مراكز بين المللي نداريم، اما تصميم داريم تا اين تكنولوژي را مورد استفاده قرار دهيم به خاطر اينكه اين مسئله به طور نزديكي با استقلال و آينده كشورمان در ارتباط است.



به گزارش روزنامه كامرسانت همچنين پوتين در ديدار خود با كرينكو بر اهميت مسائل امنيتي در انرژي هسته اي تاكيد كرده و رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه نيز اقدامات صورت گرفته در اين رابطه را مهم ارزيابي كرده است.