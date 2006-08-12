سولانا خواستار اجراي سريع قطعنامه شوراي امنيت درباره لبنان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه هاي العالم و العربيه، سولانا دركنفرانس مطبوعاتي خود در بيروت گفت: قطعنامه شوراي امنيت درباره لبنان بايد سريع و با حسن نيت كامل اجرا شود.

وي تاكيد كرد: مهمترين موضوع بعد از صدور اين قطعنامه بين المللي آغاز فوري اجراي آن است و اميدواريم كه موافقت با قطعنامه در لبنان و اسرائيل طي امروز يا فردا صورت گيرد.

مسئول بلندپايه سياست خارجي اتحاديه اروپا در عين حال اذعان كرد: همه قطعنامه هاي شوراي امنيت ايده آل يا كامل نيست و موضوع مهم دستيابي به ساختاري بياني است كه دوطرف با آن موافق باشند.

وي گفت: قطعنامه شوراي امنيت بر بررسي و حل و فصل همه جوانب مرتبط با موضوع بازداشت شدگان تاكيد مي كند.

سولانا در بخش ديگري از سخنان خود افزود: بايد نيروهاي بين المللي "يونيفل" را تقويت كرده و آنها را در جنوب اين كشور مستقر كنيم.

وي افزود: 15هزار نيروي سازمان ملل بايد به صورت تدريجي در جنوب لبنان مستقر شوند و استقرار اين نيروها شايد طي 10روز آينده آغاز شود.

اين مقام اروپايي گفت : تيمي براي بررسي استقرار نيروهاي بين المللي و بازسازي لبنان روز دوشنبه آينده به لبنان سفر خواهد كرد و رهبران لبنان خواهان برداشتن گامي هستند و به آنها كمك خواهيم كرد.

وي افزود: هرآنچه مربوط به جنگ داخلي در لبنان است، امري بعيد بوده و زمان براي گام برداشتن لبنان رسيده است.

سولانا گفت : به اعتقاد من، قطعنامه 1701شوراي امنيت اجرا خواهد شد و با اين قطعنامه جنگ پايان مي يابد و شبانه روز در اين چارچوب كار خواهم كرد.

قطعنامه 1701شوراي امنيت خواستار توقف اقدام هاي نظامي است و از حزب الله لبنان مي خواهد كه همه هجوم خود(دفاع در برابر تجاوزات وحشيانه اسرائيل) را فورا متوقف كند و از اسرائيل نيز مي خواهد كه عمليات نظامي هجومي خود بر ضد لبنان را فورا متوقف كند.

اين قطعنامه همچنين بر استقرار نيروهاي لبنان و نيروهاي سازمان ملل "يونيفل" با يكديگر در جنوب لبنان و به موازات آن عقب نشيني نيروهاي اسرائيلي از منطقه ياد شده تاكيد دارد.

قطعنامه 1701 شوراي امنيت برافزايش تعداد نيروهاي بين المللي مستقر در لبنان "يونيفل" از دو هزار نفر به 15هزار نفر و توسعه محدوده ماموريت آنها تاكيد مي كند.

قطعنامه شوراي امنيت همچنين خواستار آزادي غير مشروط دو نظامي اسرائيلي به اسارت گرفته شده در 12ژوئيه توسط حزب الله لبنان است، اما هيچ اشاره اي به ضرورت آزادي اسراي لبناني در بند صهيونيستها نكرده است.