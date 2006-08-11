ناشران از خير معرفي كتاب در صدا و سيما گذشته اند / خانواده ها از كتابهاي سيندرلا ، حسن كچل و نخودي خسته شده اند





وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه كتاب براي معرفي در رسانه ها فقط به مطبوعات و خبرگزاري ها محدود شده و دست ناشران از ديگر رسانه ها كوتاه است .



صدا و سيما به عنوان پرمخاطب ترين رسانه كه در همه خانه ها حضور دارد ، چندان شرايط راحتي را براي معرفي كتاب در اختيار ناشران قرار نمي دهد . چندي قبل اعلام كردند كه براي تبليغ كتاب تخفيف هايي را در نظر مي گيرند اما مشخص نيست اين تخفيف ها چگونه است .

وي در ادامه افزود : مساله توزيع كتاب بيش از حوزه كتابهاي بزرگسال در حوزه كودك ونوجوان نمود دارد . تمام چرخه نشر از اين مساله رنج مي برد و تاكنون نه در بخش دولتي و در بخش خصوصي راهكاري براي خارج شدن از اين شرايط پيدا نكرده ايم .

مدير نشر كودك ونوجوان رسالت قلم در ادامه خاطر نشان كرد : تاكنون چندين طرح و برنامه از سوي مسئولين براي بهبود شرايط توزيع و معرفي كتابهاي منشر شده اعلام شده است اما متاسفانه هيچ كدام از اين طرح ها به نتيجه مي رسد. يكي از دلايل ناكامي اين طرح ها كارشناسي نبودن آنها است .

وي تصريح كرد : مشكلي اصلي ما اين است كه اگر كتاب كودك ونوجوان در رسانه صدا و سيما هم معرفي شود باز نمي توان اميد داشت كه اين كتاب به دست خانواده ها برسد و اغلب براي تهيه كتابها مشكل دارند ، ناشران هم نمي نوانند به اميد شبكه هاي پست و شركت هاي توزيع بمانند و هزينه ارسال كتاب بسيار گران است .

علي خامنه با اشاره به كمك هايي كه دولت مي تواند از حوزه نشر داشته باشد گفت : مساله هزينه هاي پست براي ارسال مصولات مكتوب بايد با كمك دولت رفع شود زيرا اين مساله باعث مي شود كتاب بسيار گران تر از آن قميتي كه در پشت جلد مشخص شده است به دست خواننده برسد .

وي در پاسخ به اين سوال كه علت ركود كنوني در بازار نشر چيست ؟ ، گفت : ركود دربازار نشر مي تواند دلايل عمده داشته باشد كه يكي از آنها نبودن كتابهاي تازه در بازار است ، خانواده ها وقتي مي بينند كتابها اغلب شبيه هم هستند رغبتي به خريد آنها براي بچه هايشان پيدا نمي كنند و در اين شرايط بازار از تعداد و نوع خاصي از كتابها اشباع مي شود .

مدير نشر رسالت قلم تاكيد كرد : خانواده ها از خريدن كتابهاي سيندرلا ، حسن كچل و نخودي خسته شده اند و به دنبال كتابهايي هستند كه علم و دانشي به بچه ها بياموزد و چون اين كتابها در بازار كم است و ناشران براي چاپ چنين كتابهايي هزينه نمي كنند ، شاهد ركود در بازار كتاب كودك هستيم .