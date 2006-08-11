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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۹

هداياي فرهنگي آستان قدس رضوي به معتكفين

هداياي فرهنگي آستان قدس رضوي به معتكفين

بسته هاي فرهنگي آستان قدس رضوي به معتكفين مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوي اهدا شد.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد و به نقل از اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي اين بسته ها شامل كتاب هاي اعتكاف ابرار ، ادعيه و اعمال ماه رجب ، الهي نامه و نيز ويژه نامه فرهنگي بازگشت است .

  كتاب اعتكاف ابرار ، شامل تمامي آداب و ادعيه اعتكاف است كه به سفارش معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي تهيه شده است .

 كتاب الهي نامه نيز شامل مناجات هاي عارفانه استاد حسن زاده آملي است كه ويرايش چهارم آن در اختيار معتفكين قرار گرفت .

  در اين بسته همچنين كتابچه ادعيه و اعمال ماه رجب شامل تمامي ادعيه ، اذكار و نمازهاي اين ماه است كه ترجمه هاي فارسي آن توسط اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي بازنويسي و ويرايش ادبي شده است .

کد مطلب 365128

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