هداياي فرهنگي آستان قدس رضوي به معتكفين

به گزارش خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد و به نقل از اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي اين بسته ها شامل كتاب هاي اعتكاف ابرار ، ادعيه و اعمال ماه رجب ، الهي نامه و نيز ويژه نامه فرهنگي بازگشت است .

كتاب اعتكاف ابرار ، شامل تمامي آداب و ادعيه اعتكاف است كه به سفارش معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي تهيه شده است .

كتاب الهي نامه نيز شامل مناجات هاي عارفانه استاد حسن زاده آملي است كه ويرايش چهارم آن در اختيار معتفكين قرار گرفت .

در اين بسته همچنين كتابچه ادعيه و اعمال ماه رجب شامل تمامي ادعيه ، اذكار و نمازهاي اين ماه است كه ترجمه هاي فارسي آن توسط اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي بازنويسي و ويرايش ادبي شده است .