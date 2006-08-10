  1. بین الملل
۱۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۴۷

با تاكيد بر ضرورت احترام رژيم اسرائيل به مسئله حقوق بشر؛

يك مقام اتحاديه اروپا اوضاع انساني لبنان را اسف بار توصيف كرد

يك مقام اتحاديه اروپا با اسف بار خواندن وضعيت شهروندان لبناني بار ديگر از رژيم صهيونيستي خواست به حقوق بشر درباره شهروندان لبنان احترام بگذارد و از حمله به مناطق مسكوني و كشتار مردم بي دفاع اين كشور خودداري كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، " لوي ميشل " كميسر توسعه و كمكهاي بشردوستانه كميسيون اتحاديه اروپا امروز بارديگر خواستار احترام گذاشتن به اصول انساني بين المللي و درنظرگرفتن جان شهروندان لبناني شد.

اين درخواست در زماني از رژيم صهيونيستي شد كه  شهروندان لبناني اعم از زنان و كودكان و سالخوردگان در وضعيت بسيار بد جنگي به سرمي برند.

كميسر اروپا كه قرار است هفته آينده به لبنان و اراضي اشغالي به منظور ارزيابي اوضاع سفركند، گفت : ما بارديگر از طرفين درگير مي خواهيم به اصول جهاني بشريت و تامين امنيت جاني شهروندان احترام بگذارند .

ميشل افزود : شهروندان لبناني و فلسطينيان در اراضي اشغالي در وضعيت بسيار بدي به سر مي برند و اوضاع درجنوب لبنان به شدت وخيم است و گشودن راه فرار براي شهروندان محاصره شده و كساني كه نياز به كمك فوري دارند، ضروري به نظر مي رسد.

قرار است كميسر  اروپا طي روزهاي 14 تا 16آگوست به بيروت سفر كند و با فواد سنيوره نخست وزير و اعضاي دولت وي و نيز مسئولان سازمان هاي بشر دوستانه ديداري داشته باشد.

پس ازآن ميشل 17 آگوست به سرزمين هاي اشغالي سفر خواهد كرد تا با تسيبي ليوني وزير امور خارجه و عميرپرتز وزير جنگ رژيم صهيونيستي ديدار كند.

رژيم صهيونيستي كه از 21 تيرماه جنگ تمام عيارو بي رحمانه اي را بر ضد لبنان ومناطق مسكوني وتاسيسات و زير ساخت هاي اين كشور به بهانه اسارت دو نظامي صهيونيست به دست رزمندگان حزب الله آغاز كرده است . در اين تجاوزات ددمنشانه از انواع سلاحهاي ممنوعه بين المللي كه حاميان اين رژيم ازجمله آمريكا، آلمان و انگليس دراختيارش قرار داده اند بر ضد ملت بي دفاع لبنان استفاده مي كند. 

