يك مقام اتحاديه اروپا اوضاع انساني لبنان را اسف بار توصيف كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، " لوي ميشل " كميسر توسعه و كمكهاي بشردوستانه كميسيون اتحاديه اروپا امروز بارديگر خواستار احترام گذاشتن به اصول انساني بين المللي و درنظرگرفتن جان شهروندان لبناني شد.

اين درخواست در زماني از رژيم صهيونيستي شد كه شهروندان لبناني اعم از زنان و كودكان و سالخوردگان در وضعيت بسيار بد جنگي به سرمي برند.

كميسر اروپا كه قرار است هفته آينده به لبنان و اراضي اشغالي به منظور ارزيابي اوضاع سفركند، گفت : ما بارديگر از طرفين درگير مي خواهيم به اصول جهاني بشريت و تامين امنيت جاني شهروندان احترام بگذارند .

ميشل افزود : شهروندان لبناني و فلسطينيان در اراضي اشغالي در وضعيت بسيار بدي به سر مي برند و اوضاع درجنوب لبنان به شدت وخيم است و گشودن راه فرار براي شهروندان محاصره شده و كساني كه نياز به كمك فوري دارند، ضروري به نظر مي رسد.

قرار است كميسر اروپا طي روزهاي 14 تا 16آگوست به بيروت سفر كند و با فواد سنيوره نخست وزير و اعضاي دولت وي و نيز مسئولان سازمان هاي بشر دوستانه ديداري داشته باشد.

پس ازآن ميشل 17 آگوست به سرزمين هاي اشغالي سفر خواهد كرد تا با تسيبي ليوني وزير امور خارجه و عميرپرتز وزير جنگ رژيم صهيونيستي ديدار كند.

رژيم صهيونيستي كه از 21 تيرماه جنگ تمام عيارو بي رحمانه اي را بر ضد لبنان ومناطق مسكوني وتاسيسات و زير ساخت هاي اين كشور به بهانه اسارت دو نظامي صهيونيست به دست رزمندگان حزب الله آغاز كرده است . در اين تجاوزات ددمنشانه از انواع سلاحهاي ممنوعه بين المللي كه حاميان اين رژيم ازجمله آمريكا، آلمان و انگليس دراختيارش قرار داده اند بر ضد ملت بي دفاع لبنان استفاده مي كند.