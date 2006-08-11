تعاوني ناشران آماده رويارويي با شرايط پس از لغو يارانه كاغذ است

رفيح جواهري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با رد كليه اظهار نظرها مبني بر ناتواني تعاوني ناشران تهران در تطبيق با شرايط پس از حذف يارانه كاغذ ، افزود : ما در واردات كاغذ سالها تجربه كسب كرده ايم و تعاوني اين توانايي را در خود مي بيند كه خود را هر شرايطي تطبيق دهد .

وي در ادامه گفت : اعتباري كه تعاوني ناشران تهران در عرصه بازار هاي جهاني كسب كرده است بسيار با ارزش است و اگر يارانه از كاغذ برداشته شود ما به جرات اعلام مي كنيم كه كاغذ وارداتي تعاوني ها از كاغذ موجود در بازار ارزانتر باشد .

عضو هيات رئيسه تعاوني نشاران تهران در ادامه خاطر نشان كرد : هم اكنون وضعيت اقتصاد جهاني به سمتي مي رود كه تعاوني ها نقش تعيين كننده اي در معادلات تجاري بر عهده مي گيرند و در خيلي از كشورهاي اروپايي تعاوني ها خيلي موفق بوده اند .

وي يادآور شد : دوستان منتقد تجربه تعاوني ناشران را در واردات و حضور در بازارهاي جهاني ناديده گرفته اند و حتي گاهي ما را به عنوا يك تاجر هم قبول ندارند . اين درحالي است كه تعاوني ها از مهمترين تاجران كاغذ هستند كه قصد دارند كاغذ را باقميتي نزديك به قميت تمام شده و ارزانتر از آن چيزي كه در بازار آزاد وجود خواهد داشت به دست اعضاء برسانند .

رفيع جواهري افزود : كارنامه تعاوني ناشران تهران در واردات كاغذ از بازار هاي جهاني بسيار نشان مي دهد كه ما موفق بوده ايم و درجايي كه ديگر افراد كاغذ را هر تن 850 دلار خريده اند ما توانستيم كاغذ را تني 780 دلار يعني 70 دلار ارزانتر در هر تن وارد كشور كنيم . صرفه اقتصادي اين كار وقتي مشخص مي شود كه در واردات 5 هزار تن كاغذ رقمي در حدود 2 تا 3 ميليارد تومان به نفع تعاوني صرفه جويي شده است .