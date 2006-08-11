به گزارش خبرنگار مهر در قم،محمد صمدزاده معاون با اشاره به وضعيت نامناسب تأمين آب بخش كشاورزي در قم تصريح كرد: استان قم يكي از استان‌هاي نيمه خشك كشور است و مسئولان جهاد كشاورزي استان بايد با آموزش روش‌هاي بهينه سازي مصرف آب به كشاورزان، حداكثر استفاده را از حداقل آب موجود ببرند.

وي گفت: بايد با اجراي روش‌هاي جديد آبياري اعم از قطره‌اي و باراني از آب موجود با انتقال آب از منابع تا مزرعه با پوشش انهار و روش‌هاي مختلف از هدر رفتن آب جلوگيري شود و همچنين با استفاده از روش‌هاي كشت و بذر اصلاح شده و امثال آنها سعي شود با حداقل مصرف آب، بهترين و بيشترين توليد انجام گردد.

وي در خصوص سطح اراضي تحت پوشش آبياري تحت فشار اظهار داشت: تا كنون 570 هزار هكتار از اراضي كشور تحت پوشش آبياري تحت فشار اعم از قطره‌اي و باراني قرار گرفته است و اگر بحث تخصص اعتبارات به موقع انجام شود اميدواريم در حدود 45 هزار هكتار ديگر هم به اين رقم اضافه شود.

صمدزاده در خصوص تأثير كاهش بارندگي در افت محصولات كشاورزي گفت: در بعضي مناطق كشور هنوز خشكسالي وجود دارد ؛ يعني آن دوره هفت ساله خشكسالي كه اميدوار بوديم تمام شود در بعضي از مناطق كشور هنوز وجود دارد.