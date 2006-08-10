مردم مسكو عليه جنايات رژيم صهيونيستي تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين تظاهرات بنا به درخواست حزب كمونيست روسيه براي حمايت از ملت لبنان برگزار شد.

تظاهركنندگان با خود عكس هاي سيد حسن نصر الله دبيركل حزب الله و پرچم هاي حزب كمونيست و پلاكاردهايي حمل مي كردند كه بر روي آنها شعارهاي ضدآمريكايي و اسرائيلي نوشته شده بود.

شركت كنندگان كه بيش از 300 نفر تخمين زده مي شدند همچنين شعار مرگ بر اسرائيل و زنده باد سيد حسن نصرالله سرمي دادند.

يك تبعه لبناني به نام محمد حسن با پوشيدن پيراهن سياه خواستار توقف جنگ عليه كشورش شد.

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير (12ژوئيه) خاك لبنان به ويژه جنوب اين كشور را آماج حملات گسترده زميني، هوايي و دريايي خود قرار داده است و بيش از هزار غير نظامي بيگناه از جمله دهها كودك را شهيد و هزاران تن ديگر را زخمي كرده و به تاسيسات زيربنايي اين كشور از جمله پل ها و فرودگاه بيروت خسارتهايي وارد كرده است؛ اين حملات همچنان ادامه دارد.

مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت صهيونيست ها، مواضع و پايگاههاي نظامي و شهرك هاي صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي از جمله يك فرودگاه را هدف حملات موشكي خود قرار داده اند كه خسارتهاي فراواني به آن وارد شده است.