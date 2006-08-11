اگر بگويم نگران نيستم دروغ گفته ام/ مشكلات تيم ملي را دست كم نگيريد

به گزارش خبرگزاري "مهر" سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا با سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان مصاحبه اي را انجام داده كه از نظر مي گذرانيد:

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا: بعد از بازي با امارات شرايط تيم ملي فوتبال ايران را چطور ارزيابي مي كنيد؟

قلعه نويي: فكر مي كنم براي اينكه تيم كاملي شويم به زمان نياز داريم. من فيلم بازي با امارات را مرور كرده ام و بايد بگويم تيم ملي ايران از دو، سه مشكل بزرگ رنج مي برد كه بايد اين مشكلات برطرف شود.

چه مشكلاتي؟

اول از همه برايمان سخت است كه از وضعيت دقيق بدني بچه ها مطلع باشيم. بازيكنان ما درگير مسابقات ليگ نيستند و زير نظر گرفتن آنها در شرايط تمريني به اندازه مشاهده بازي تك تك آنها در بازي ها به كمك ما نمي آيد. براي پيدا كردن وضعيت فني شان هم همين مشكل را داريم. كاش اين روزها با مسابقات ليگ همراه بود.



اما شما فرصت بيشتري در تمرينات داريد. اين همه جلسه تمريني براي يك بازي با سوريه كم نيست؟

اين تمريناتي نيست كه ايده آل من باشد. ما هيچ وقت بازيكنانمان را به طور كامل در اختيار نداشتيم. وقت كافي نداشتيم كه همه بازيكنان را يكجا در اختيار داشته باشيم. رحمان رضايي پس از چند روز از جمع اردونشينان جدا شد. ايمان مبعلي هم به همين ترتيب و بقيه نفراتي كه در امارات هستند كم و بيش همين مشكل را دارند.

و حالا مصدوميت علي كريمي بايد جدي ترين مشكل شما باشد؟

اين اتفاقات وضعيت طبيعي كار را برهم مي زند. از مصدوميت كريمي متاسف شدم. در شرايطي كه ما روي او حساب كرده بوديم از آلمان تلفن زدند كه علي مصدوم شده و نمي تواند بيايد.

آمدن مهدي مهدوي كيا و وحيد هاشميان هم قطعي نيست؟

بله از حضور اين دو نفر هم مطمئن نيستيم. فعلاً منتظريم اما كارمان را با تمام توان انجام مي دهيم.

بقيه بازيكنان چطور؟ آندرانيك تيموريان كه حتماً مي آيد؟

بله تيموريان در اين ديدار حضور پيدا خواهد كرد. رحمان رضايي و جواد نكونام هم قرار است بيايند.

غيبت اين بازيكنان كليدي چقدر شما را براي با سوريه نگران مي كند؟ اين اولين بازي رسمي شماست و حتماً نتيجه گرفتن براي تان خيلي اهميت دارد؟

اگر بگويم نگران نيستم دروغ گفته ام. بالاخره بايد نگران بازيكنانم باشم ولي ترسي ندارم. ما بازيكنان جوان خوبي در اختيار داريم. بازيكنان با انگيزه ديگري هم در تيم حضور دارند.

اما شما در حالي روز 25 مرداد روي نيمكت مي نشينيد كه طرفداران به فوتبال ايران نگاه ديگري دارند. ايران در جام جهاني در بين بهترين هاي دنيا بوده و حالا مي خواهد در زمين خودش مقابل سوريه بازي كند. احتمالاً انتظارات زيادي هست كه فشار روي شما را زياد مي كند؟ تازه شما برعكس كره و ژاپن روي همه بازيكنان اروپايي هم حساب مي كنيد...

اتفاقاً اثرات كوتاه مدت رفتن به جام جهاني روي تيم منفي است. شما ببينيد، بعد از آن همه هيجان همه تيم هاي فوتبال دچار افت نسبي مي شوند. همه كساني كه درگير فوتبال هستند در آن روزها به اوج هيجان رسيدند به خصوص بازيكنان كه امروز تخليه شده اند. اوضاع وقتي بدتر مي شود كه ما نتيجه خوبي هم در جام جهاني نگرفته ايم. پس افت روحي بيشتر است. مشكلات را دست كم نگيريد.

يعني طرفداران چقدر اميدوار باشند؟

من كه خودم اصلاً نا اميد نيستم. چرا بايد نا اميد باشيم. در بازي با امارات بچه ها انگيزه خودشان را نشان دادند هرچند مشكلاتي هم داشتيم. و بالاخره فراموش نكنيد كه ما داريم درباره تيم ايران صحبت مي كنيم نه يك نام معمولي در آسيا.