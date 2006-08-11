عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

- ادامه و افزايش تدابير امنيتي در فرودگاههاي آمريكا و انگليس در پي كشف توطئه ناموفق روز گذشته عليه پروازهاي انگليس به آمريكا.

- ادامه تجاوزات هوايي جنگنده هاي رژيم صهيونيستي به لبنان و كشته شدن 7 شهروند غير نظامي لبناني.

- افزايش محبوبيت "لولا داسيلوا" رئيس جمهور فعلي برزيل و احتمال انتخاب مجدد وي به اين سمت.

- سفير آمريكا در سازمان ملل: توافق درباره پايان دادن به درگيري ها و مناقشه لبنان صورت نگرفته است و اميد داريم تا جمعه اين توافق حاصل شود.

- رد طرح روسيه در سازمان ملل از سوي رژيم صهيونيستي مبني بر 72 ساعت آتش بس براي رساندن كمك هاي انساندوستانه.

- وزير خارجه برزيل به لبنان مي رود.

- دستگيري دو انگليسي پاكستاني الاصل در پاكستان پيش از توطئه هواپيما ربايي روز گذشته در انگليس به خنثي شدن اين امر منجر شد.

- خبرنگاران ايتاليايي خواستار برقراري آتش بس در لبنان شدند.

- لبنان بار ديگر پيش نويس قطعنامه آمريكا و فرانسه را رد كرد.