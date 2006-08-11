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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۵۵

مدير سازمان تيم هاي بسكتبال در گفتگو با " مهر" :

كميته ويژه اي عملكرد " كورتمن" را زير نظر خواهد داشت/ تيم هاي پايه براي ما نقش حياتي دارد

كميته ويژه اي عملكرد " كورتمن" را زير نظر خواهد داشت/ تيم هاي پايه براي ما نقش حياتي دارد

تصميم گيري در مورد مربي آلماني كه براي تيم هاي پايه بسكتبال به ايران آمده است برعهده شخص خاصي نيست و كميته ويژه اي در اين مورد اظهار نظر خواهد كرد.

رضا مشحون مدير سازمان تيم هاي ملي با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهار داشت: از روزيكه كورتمن به ايران آمده در كليه تمرينات صبح و بعد از ظهر تيم ملي نوجوانان تعدادي از اهل فن و كارشناسان فدراسيون بسكتبال كه براي اين منظور در نظر گرفته شده اند تمرينات و فعاليت هاي وي را زير نظر مي گيرند وموشكافانه آن را بررسي مي كنند.

مشحون افزود: درحال حاضر بسكتبال ايران پيشرفت زيادي داشته و نسبت به سالهاي گذشته مربيان خوبي هم دارد. بنابراين چنانچه از وجود مربيان خارجي بهره مند شويم بايد از نوع بهترين ها باشد چراكه مربي متوسط بدرد بسكتبال ايران نمي خورد.

مدير سازمان تيم هاي ملي در ادامه گفت: كورتمن حدود دو هفته درتهران مي ماند و دراردوي تيم ملي جوانان با بازيكنان به تمرين مي پردازد. دراين مدت كار وي را كاملا مد نظر قرارمي دهم. درپايان هم طي جلسه اي نظرات او را جويا مي شويم تا ببنيم كه قابليت هاي بسكتبال ايران را چگونه ارزيابي مي كند.  پس از آن از نظرات گروهي را كه كار وي را مد نظر قرارداده اند نيز جويا شده و چنانچه به اين نتيجه رسيديم كه گره اي از بسكتبال ايران بازمي كند از وجود او بهره خواهيم برد چرا كه مي دانيم كار با رده هاي سني پايه بسيار حياتي و تعيين كننده است.

کد مطلب 365174

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