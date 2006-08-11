امروز در تاريخ

در گذشت طاهر ذواليمينينن :

در چنين روزي در سال 207 ه ق طاهر ذواليمينين كشته شد . وي موسس سلسله طاهريان است .





راي اعتماد مجلس به نخست وزيري شهيد رجايي :





تصويب قانون مطبوعات

در چنين روزي در سال 1359 ه ش مجلس شوراي اسلامي وقت به نخست وزيري شهيد رجايي راي اعتماد داد و او نخست وزير نخستين رييس جمهور كشور بعد از دولت موقت انقلاب اسلامي شد . ابوالحسن بني صدر رييس جمهوري وقت بود.

در چنين روزي لايحه قانوني مطبوعات در سال 1358 ه ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون در چهل و يك ماده به تصويب رسيد كه البته بعد ها اصلاحات درآن صورت گرفت . در لايحه قانوني مصوب، موضوعاتي چون تعريف مطبوعات ، شرايط كسب امتياز نشريه ، جرايم مطبوعاتي و نحوه رسيدگي به جرايم پيش بيني شده بود . در سال 1286 ه ش ، نخستين قانون مطبوعات در ايران درپنجاه و سه ماده به تصويب رسيد .مورخان نوشته اند در عصر ناصرالدين شاه ، كنت مونت فرت مستشرقي ايتاليايي براي نخستين بار قانوني جزايي را براي ناصر الدين شاه به رشته تحرير در آورد كه البته در آن موادي چند به جرايم مطبوعاتي اشاره داشت . نخستين قانون مطبوعاتي مدون پس از مشروطه به تصويب رسيد فلذا چون مطبوعات و آزادي بيان يكي از دغدغه هاي مشروطه طلبان بود اين قانون به عنوان يكي از قوانين نخستين به تصويب رسيد . البته اين قانون با مخالفت برخي از روزنامه نگاران همچون سيد رضا مساوات روبرو شد . او در روزنامه خود با نام مساوات به شدت اين قانون را مورد انتقاد قرار داد . آخرين قانون مطبوعات در تاريخ سي ام فروردين سال 1379 از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت . در ماده دوم اين قانون رسالت مطبوعات چنين تعريف شده است : رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از :الف ـ روشن كردن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه موارد اشاره در ماده يك.ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.ج ـ تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه‌انگيز وقرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان. رسوم، سنن محلي و ...د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگي استعماري (اسراف،تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي.تبصره: هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده ودر مسير جمهوري اسلامي باشد.



تصويب آيين نامه تاسيس موسسات خبري و نمايندگي خبر گزاري هاي خارجي در ايران :



هيات وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي ايران در جلسه مورخ بيست مرداد سال 1358 بنا به پيشنهاد مورخ دوم مرداد 1358 وزارت ارشاد ملي و به استناد بند ط قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي مصوب تيرماه 1353 ه ش ( وزارت ارشاد ملي )، آيين نامه تاسيس موسسات خبري و نمايندگي خبر گزاري هاي خارجي را درايران در چهارده ماده به تصويب رساند .



تسليم ژاپن به نيروهاي آمريكايي :

بيست و چهار ساعت پس از فرو افتادن دومين بمب اتمي بر سر مردم شهر ناكازاكي ، پس از هيرو شيا ، رييس جمهور وقت آمريكا ، ترومن ، تهديد كرد كه چنانچه ژاپن به خواست هاي اين كشور مبني بر عقب نشيني از منطقه اشغالي مبادرت نورزد بمب هاي آتي هسته اي را بر سر مردم اين كشور فرو خواهد آورد .با اين تهديد كشور ژاپن با وخيم ديدن اوضاع دستور عقب نشيني نيروهاي خود را در چند روز آتي صادر كرد .

