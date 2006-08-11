امروز در تاريخ

حكومت نظامي در اصفهان :
در چنين روزي در سال 1357 ه ش طي يك مرحله گسترده رژيم پهلوي به منظور مبارزه با اعتراضات گسترده مردمي ، در اصفهان حالت فوق العاده اعلام كرد و در اين شهر اعلام حكومت نظامي نمود . رژيم پهلوي البته نتوانست در برابر هرم اعتراضات مردمي دوام بياورد و مجبور شد پس از دو روز اين حكومت نظامي را بشكند .
در چنين روزي در سال 207 ه ق طاهر ذواليمينين كشته شد . وي موسس سلسله طاهريان است .
راي اعتماد مجلس به نخست وزيري شهيد رجايي :
در چنين روزي در سال 1359 ه ش مجلس شوراي اسلامي وقت به نخست وزيري شهيد رجايي راي اعتماد داد و او نخست وزير نخستين رييس جمهور كشور بعد از دولت موقت انقلاب اسلامي شد . ابوالحسن بني صدر رييس جمهوري وقت بود.
تصويب قانون مطبوعات :
در چنين روزي لايحه قانوني مطبوعات در سال 1358 ه ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون در چهل و يك ماده به تصويب رسيد كه البته بعد ها اصلاحات درآن صورت گرفت . در لايحه قانوني مصوب، موضوعاتي چون تعريف مطبوعات ، شرايط كسب امتياز نشريه ، جرايم مطبوعاتي و نحوه رسيدگي به جرايم پيش بيني شده بود . در سال 1286 ه ش ، نخستين قانون مطبوعات در ايران درپنجاه و سه ماده به تصويب رسيد .مورخان نوشته اند در عصر ناصرالدين شاه ، كنت مونت فرت مستشرقي ايتاليايي براي نخستين بار قانوني جزايي را براي ناصر الدين شاه به رشته تحرير در آورد كه البته در آن موادي چند به جرايم مطبوعاتي اشاره داشت . نخستين قانون مطبوعاتي مدون پس از مشروطه به تصويب رسيد فلذا چون مطبوعات و آزادي بيان يكي از دغدغه هاي مشروطه طلبان بود اين قانون به عنوان يكي از قوانين نخستين به تصويب رسيد . البته اين قانون با مخالفت برخي از روزنامه نگاران همچون سيد رضا مساوات روبرو شد . او در روزنامه خود با نام مساوات به شدت اين قانون را مورد انتقاد قرار داد . آخرين قانون مطبوعات در تاريخ سي ام فروردين سال 1379 از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت . در ماده دوم اين قانون رسالت مطبوعات چنين تعريف شده است : رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از :الف ـ روشن كردن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه موارد اشاره در ماده يك.ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.ج ـ تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز وقرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان. رسوم، سنن محلي و ...د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگي استعماري (اسراف،تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي.تبصره: هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده ودر مسير جمهوري اسلامي باشد.
تصويب آيين نامه تاسيس موسسات خبري و نمايندگي خبر گزاري هاي خارجي در ايران :
هيات وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي ايران در جلسه مورخ بيست مرداد سال 1358 بنا به پيشنهاد مورخ دوم مرداد 1358 وزارت ارشاد ملي و به استناد بند ط قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي مصوب تيرماه 1353 ه ش ( وزارت ارشاد ملي )، آيين نامه تاسيس موسسات خبري و نمايندگي خبر گزاري هاي خارجي را درايران در چهارده ماده به تصويب رساند .
تسليم ژاپن به نيروهاي آمريكايي :
بيست و چهار ساعت پس از فرو افتادن دومين بمب اتمي بر سر مردم شهر ناكازاكي ، پس از هيرو شيا ، رييس جمهور وقت آمريكا ، ترومن ، تهديد كرد كه چنانچه ژاپن به خواست هاي اين كشور مبني بر عقب نشيني از منطقه اشغالي مبادرت نورزد بمب هاي آتي هسته اي را بر سر مردم اين كشور فرو خواهد آورد .با اين تهديد كشور ژاپن با وخيم ديدن اوضاع دستور عقب نشيني نيروهاي خود را در چند روز آتي صادر كرد .
ژاپني ها در چنين روزي شرايط پيشنهادي متفقين را پذيرفتند و در دوم دسامبر سال 1945 ميلادي سند بلا شرط را در كشتي آمريكايي ميسوري در خليج توكيو امضا كردند .
جداشدن اطريش از آلمان :
در چنين روزي در سال 1806 ميلادي كشور اطريش استقلال خود را از آلمان اعلام كرد و به اين ترتيب از اين كشور جدا شد .
استقلال كلمبيا :
درچنين روزي در سال1819ميلادي ، كلمبيا به استقلال رسيد. كلمبيا كشوري است در منطقه استوايي شمال آمريكاي جنوبي ، بين پاناما و برزيل در ساحل دريايي كاراييب و اقيانوس كبير . نژاد مردم اين كشور سفيد ، سياه ، سرخ و دو رگه است . زبان رايج ميان اهالي اين سرزمين اسپانيولي است و مذهب اكثريت مردم اين كشور مسيحيت كاتوليك است . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . كلمبيا در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .
اشغال كره :
در چنين روزي در سال 1945 ميلادي ارتش شوروي بخشي از كشور كره را به اشغال خود در آورد . كره شمالي پس از جنگ جهاني دوم در يد شوروي سابق قرار گرفت .
روز ملي اكوادور :
اكوادور كشوري است كوهستاني در قاره آمريكاي جنوبي در طرفين خط استوا . مساحت اين كشور تقريبا يك ششم ايران است . نژاد مردم آن سفيد ، سرخ و زبان آنها اسپانيولي است . اكثريت مردم اكوادور پيرو دين مسيحيت اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . اكوادور در چنين روزي در سال 1830 ميلادي از اسپانيا مستقل شد و در بيست و يكم دسامبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . كويتو نام پايتخت اين كشور است . دهم آگوست هرسال به عنوان روز ملي اين كشور گرامي داشته مي شود .
تولد الكساندر گلازونف :
الكساندر گلازونف روسي يكي از بر جسته ترين آهنگسازان اين كشور در چنين روزي در سال 1865 ميلادي ديده به جهان گشود . او درشيوه وسبك آهنگسازي پيرو چايكوفسكي بود . "چوپينيانا" عنوان مهم ترين اثر موسيقايي اوست .
تولد لورنس بينيون :
بينيون، نويسنده اطريشي در چنين روزي در سال 1869 ميلادي در وين متولد شد . "زخم هاي نمادين " عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
تولد محمد پنجم :
محمد پنجم پادشاه مراكش در چنين روزي در سل 1909 ميلادي ديده به جهان گشود . وي از سال 1955تا 1961 بر مراكش حكومت كرد .
تولد آنگس كمپل :
آنگس كمپل روانشاس بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سل 1910 ميلادي به دنيا آمد . مهم ترين اثر علمي او" انتخابات و فرمان سياسي" نام دارد .
در گذشت آرياس آرنولفو :
آرياس آرنولفو در چنين روزي در سال 1988 در گذشت . وي سه بار رييس جمهور پاناما شد .
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