مقاصد شريعت در پيشرفت فقه اسلامي بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، آيت الله محمد علي تسيخيري در اجلاس "فقه اسلامي و چالشهاي فراروي آن در قرن بيست و يكم" به دنبال بررسي مقاصد شريعت در پيشرفت فقه اسلامي اظهار داشت: شريعت براي گسترش و توسعه فقه اسلامي مقاصد و اهدافي دارد كه بايد آنها را به انجام رساند؛ چرا كه ارتباط آن با اين مسائل كنوني جهان اسلام و اصلاح و تغيير و تحول آن ضروري است.

اجلاس سه روزه "فقه اسلامي و چالشهاي فراروي آن در قرن بيست و يكم" كه از سه شنبه 17 مرداد ماه در دانشگاه بين المللي مالزي آغاز شد، ديروز پنج شنبه 19 مرداد ماه به پايان رسيد.

اجلاس بين المللي مذكور با مشاركت نخبگان و شخصيتهاي برجسته از جهان اسلام و حضور آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب به بررسي اهميت مقاصد شريعت در پيشرفت فقه اسلامي و ارتباط آن با مسائل كنوني امت اسلام و اصلاح تحول در جوامع اسلامي پرداختند.

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به عنوان ميهمان ويژه از سوي دكتر "قطب الدين سانو" نايب رئيس دانشگاه مالزي به اين اجلاس دعوت شد و در مراسم افتتاحيه اين اجلاس سخنراني كرد.