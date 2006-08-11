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۲۰ مرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۰۶

مربي تيم ملي تكواندو در گفتگو با مهر:

تمام نفرات تيم بايد براي قهرماني تلاش كنند / بازيهاي دوحه انگيزه ملي پوشان را دو چندان كرده است

تمام نفرات تيم بايد براي قهرماني تلاش كنند / بازيهاي دوحه انگيزه ملي پوشان را دو چندان كرده است

مصدومان تيم ملي تكواندو با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت بدون مشكل در حال تمرين هستند.

رضا مهماندوست مربي بدنساز تيم ملي تكواندو با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر افزود : خوشبختانه مصدوميت چند بازيكن تيم ملي برطرف شده وتمامي ملي پوشان با انگيزه بالايي درتمرينات حضور دارند وهمگي با آمادگي خوبي درتمرينات سنگين و پرفشارتيم حضور دارند.

وي درمورد تاثيرعدم برگزاري اردوي آذربايجان گفت: اين اردو مي توانست به بالا رفتن ميزان آماگي نفرات تيم كمك كند ولي به دلايلي انجام نشد و چون درحال نزديك شدن به مسابقات جام جهاني هستيم تورنمنت سطح بالايي برگزارنمي شود. به همين دليل ناگزيرهستيم برنامه هاي خود را در داخل كشوردنبال كنيم.

مهماندوست در رابطه با حضورايران در مسابقات جام جهاني گفت: ما تجربه ليگ را داريم . اين به نفرات تيم و مربيان خيلي كمك مي كند . ضمن اينكه نحوه جدول بندي و انتخاب تيم هاي سه گروه به گونه اي است كه شانس كسب موفقيت را افزايش مي دهد . ضمن اينكه درمرحله اول ، مسابقات حذفي نيست و چون تيم عنوان كسب مي كند ، تمام نفرات براي رسيدن به سكوي قهرماني بايد تلاش كنند . به عبارت ساده تر اگر تيم دوم يا سوم شود تمام نفرات نقره يا برنزمي گيرند.

مهماندوست در پايان گفت: حضور دربازيهاي آسيايي دوحه قطرانگيزه بازيكنان را به حد قابل توجهي افزايش داده است . تك تك نفرات با جديت بسياربالا درتمرينات حضور دارند و همگي تلاش مي كنند تا درجام جهاني بهترين نتايج را كسب كنيم.

کد مطلب 365195

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