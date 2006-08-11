هيچ شعري با نگاه تك بعدي به پيامبران الهي ماندگار نمي شود / بدون شناخت كامل از شخصيت هاي خاص دست به قلم نبريد





اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : پسنديده نيست كه شاعر و نويسنده در اثري كه خلق مي كند ، صرفا به " رئوف " بودن پيامير اسلام (ص) اشاره كند ، و يا اين انسان كامل را فقط در ميادين جنگ و در قالب يك " سلحشور " و " دلاور " نظاره كند ، يا ايشان را به عنوان كسي كه وظيفه ابلاغ رسالت را بر عهده داشته ، ديده و معرفي كند ، بلكه بايد همه اين ابعاد و ويژگي ها در آثار ادبي برجسته شده و به مخاطب امروز گفته شود .حميد سبزواري با بيان اينكه زبان " شعر " و " داستان " زباني تاثيرگذار و توانمند است ، تصريح كرد : توصيف و تبيين بخش هاي مختلف زندگي پيامبران بزرگ و ائمه اطهار(ص) از توفيق هاي بزرگي است كه شامل حال شاعران فارسي زبان شده و آثاري قابل قبول در اين زمينه سراغ داريم ، البته شعراي عرب و گاه ادباي ساير ملل نيز از پيامبر اعظم (ص) گفته و نوشته اند .سراينده " سرود سپيده " اظهار داشت : پيامبران خدا بنا به مسئوليتي كه بر عهده شان گذارده شده است ، به وظيفه خود عمل مي كنند اما بايد به اين نكته اساسي توجه داشت كه اينان ، انسانهاي برگزيده و خاص روزگار خود و روزگاران بعد از خود هستند ، بنابراين از سجاياي اخلاقي بسياري برخوردار هستند ، شاعر و نويسنده مسلمان و متعهد نبايد فقط يك بعد از اين ابعاد را ببيند بلكه بايد به نگاه و شناخت خود از پيامبر (ص) جامعيت ببخشد تا اثرش ماندگار شود .حميد سبزواري در عين حال يادآور شد : البته نبايد به آنچه شعراي قديم ، به ويژه شعراي عرب از پيامبر اعظم (ص) نوشته و سروده اند ، خرده گرفت . زيرا در برخي دوره هاي زماني شرايط ايجاب كرده تا فقط بعد سلحشوري پيامبر اعظم (ص) در اشعار برجسته شود ، مردم هم آثار حماسي را مي پسنديده اند ، اما اكنون ديگر شرايط جهان مي طلبد تا در آثارمان به همه ابعاد حضرت محمد (ص) بپردازيم .اين شاعر اضافه كرد : متاسفانه گاه عده اي بدون اينكه به شناخت جامعي از پيامبران بزرگ رسيده باشند دست به قلم برده و آثاري سطحي و ضعيف خلق مي كنند ، من معتقدم كه توليد آثار ماندگار ادبي با تامل و دقت نظر و مطالعه عميق شاعر و نويسنده امكان پذير است .