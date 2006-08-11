به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي هنر اعلام كرد تاكنون 160 عنوان نمايشنامه به ستاد برگزاري مسابقه رسيده كه هما جديكار، حسن دادشكر، بهرام شاهمحمدلو، رضا فياضي و حبيباله لزگي كار انتخاب آثار برتر را براي حضور در مسابقه نمايشنامهنويسي براي كودكان و نوجوانان بر عهده دارند.
آثار منتخب اين هيات براي داوري نهايي دهم شهريور اعلام ميشود و مراسم پاياني مسابقه روز شانزدهم مهر برگزار خواهد شد. با توجه به درخواستهاي مكرر هنرمندان، فرصت ارسال آثار به فرهنگسراي هنر به مدت 10 روز تا تاريخ 25 مرداد تمديد شده و علاقمندان ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با واحد نمايش فرهنگسراي هنر با شمارههاي 20- 22872818 تماس بگيرند.
هيأت انتخاب نخستين مسابقه سراسري "نمايشنامهنويسي براي كودكان و نوجوانان" معرفي شد و كار گزينش آثار رسيده به دبيرخانه مسابقه را آغاز كرد.
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